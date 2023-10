Meta valuta versione a pagamento nella Ue

La nostra giornata:

Il modello pubblicitario di Meta ha dovuto affrontare forti ostacoli nell’Unione europea. L’introduzione di un canone mensile per non ricevere pubblicità sarà accettato in Europa?

Mobilità elettrica, 80 milioni di euro per gli impianti di ricarica domestici.

In occasione di ComoLake2023 INWIT presenterà la simulazione di quattro servizi erogati dalle sue tower-as-a-service. Il direttore generale Diego Galli: ‘La torre digitale oggi è un’infrastruttura condivisa e digitale e porta efficienza nella catena del valore’.

