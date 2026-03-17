Nonostante la notizia del taglio del 20% della forza lavoro, ovvero di circa 16mila dipendenti, Meta “spende” 27 miliardi di dollari e lo fa con un accordo con Nebius, provider cloud con sede ad Amsterdam nato dallo spin-off delle attività internazionali di Yandex.

Si tratta di una delle operazioni più rilevanti mai realizzate dal gruppo guidato da Mark Zuckerberg in ambito infrastrutturale.

Perché serve tutta questa potenza di calcolo

Nel dettaglio, circa 12 miliardi di dollari saranno destinati all’acquisto di capacità computazionale dedicata a partire dal 2027. Altri 15 miliardi riguardano invece infrastrutture in fase di costruzione, inizialmente pensate per clienti terzi ma già opzionate da Meta. L’operazione segnala una domanda crescente e anticipata di risorse per sostenere lo sviluppo dei modelli AI.

Lo sviluppo dei modelli di nuova generazione richiede quantità sempre maggiori di risorse computazionali. Non solo per l’addestramento, ma anche per l’utilizzo su larga scala all’interno dei servizi digitali.

Meta sta integrando l’AI in tutte le sue piattaforme – Facebook, Instagram e WhatsApp – tra chatbot, assistenti virtuali e strumenti avanzati per utenti e aziende. Questo implica infrastrutture in grado di sostenere carichi continui e distribuiti su miliardi di utenti.

Una strategia industriale già avviata

L’accordo con Nebius si inserisce in un percorso già avviato. Nel 2025 Meta aveva firmato una precedente intesa da circa 3 miliardi di dollari con lo stesso fornitore. Parallelamente, il gruppo ha rafforzato le partnership con Nvidia e AMD e sta sviluppando chip proprietari.

L’obiettivo è duplice: aumentare le prestazioni e ridurre la dipendenza da fornitori esterni. In questo contesto, l’infrastruttura diventa un elemento centrale della strategia industriale.

La corsa globale ai data center

Il caso Meta riflette una tendenza più ampia. Le principali big tech stanno aumentando gli investimenti in data center e hardware per l’AI. Le stime indicano una spesa complessiva di circa 650 miliardi di dollari nel 2026 da parte degli hyperscaler.

L’accordo con Nebius e i possibili tagli al personale mostrano una direzione chiara: l’AI sta diventando il centro della strategia industriale di Meta. La competizione si gioca sempre più su infrastruttura, potenza di calcolo e capacità di riorganizzare rapidamente le risorse.

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