I nuovi piani premium arrivano a livello globale e aggiungono funzioni extra per personalizzazione, Stories e messaggistica. Ma non sostituiscono né Meta Verified né l’abbonamento europeo senza pubblicità: in Europa chi vuole entrambe le cose dovrà pagare due volte?

Meta spinge sugli abbonamenti. Il gruppo di Menlo Park sta lanciando a livello globale i nuovi piani consumer per Instagram, Facebook e WhatsApp, mentre avvia test limitati in alcuni Paesi per offerte dedicate ad AI, creator e aziende sotto il nuovo brand Meta One.

I nuovi abbonamenti si chiamano Instagram Plus, Facebook Plus e WhatsApp Plus. Consentono di accedere a funzionalità premium pensate per personalizzare l’esperienza, migliorare le interazioni e offrire più strumenti agli utenti più attivi. I prezzi indicati sono 3,99 dollari al mese per Instagram Plus, 3,99 dollari al mese per Facebook Plus e 2,99 dollari al mese per WhatsApp Plus. In Europa i prezzi dovrebbero essere uguali ma in euro.

Il punto importante è che questi piani non sostituiscono Meta Verified, l’abbonamento già disponibile che offre il badge di verifica, protezione contro i furti di identità e supporto dedicato. E non sostituiscono nemmeno gli abbonamenti europei senza pubblicità per Facebook e Instagram.

Cosa offrono Instagram Plus e Facebook Plus

Le funzionalità premium di Instagram Plus e Facebook Plus sono simili e puntano soprattutto su personalizzazione, Stories e maggiore controllo sulle interazioni.

Gli utenti potranno scegliere l’icona dell’app, modificare il tipo di carattere nella biografia del profilo, estendere la durata delle Stories fino a 48 ore, vedere quante persone hanno rivisto una Storia, cercare i nomi degli utenti che l’hanno visualizzata e inviare reazioni animate Super Heart.

Su Instagram Plus sono previste anche funzioni più utili a creator e utenti che vogliono capire meglio il proprio pubblico: liste illimitate per le Stories oltre agli “Amici stretti”, possibilità di mettere in evidenza una Storia una volta a settimana per ottenere più visualizzazioni, anteprima delle Stories senza apparire tra gli spettatori e pubblicazione diretta sul profilo o negli highlight senza comparire nel feed dei follower.

Sono funzioni pensate per utenti intensivi, creator e profili che vogliono più strumenti di gestione senza passare necessariamente da un piano professionale.

WhatsApp Plus punta sulla personalizzazione

WhatsApp Plus segue una logica diversa. Il piano non ruota attorno alla visibilità, ma alla personalizzazione dell’esperienza di messaggistica.

Tra le funzioni previste ci sono temi dell’app, suonerie personalizzate, più chat fissate fino a un massimo di 20, personalizzazione delle liste, sticker premium e altre opzioni aggiuntive. L’abbonamento costa 2,99 dollari al mese e punta a intercettare gli utenti che usano WhatsApp in modo intensivo e vogliono più controllo sull’interfaccia e sulle conversazioni.

Meta One, i nuovi piani per AI, creator e aziende

In parallelo, Meta ha avviato i test di nuovi abbonamenti sotto il brand Meta One, che diventerà il contenitore delle offerte premium del gruppo.

Per Meta AI sono previsti due piani: Meta One Plus, a 7,99 dollari al mese, e Meta One Premium, a 19,99 dollari al mese. Meta AI resterà gratuita per gli utenti occasionali, ma chi vuole generare più immagini e video, usare capacità di ragionamento più avanzate e aumentare i limiti di utilizzo potrà sottoscrivere uno dei nuovi piani.

Nei prossimi giorni partiranno anche i test dei piani per creator e aziende. Meta One Essential costerà 14,99 dollari al mese e includerà badge di verifica, protezione dall’impersonificazione e una linksheet potenziata per collegare i propri canali social e web.

Il nodo europeo: doppio abbonamento per chi vuole anche togliere la pubblicità

In Europa il quadro è più delicato. Meta offre già abbonamenti per Facebook e Instagram a 5,99 euro al mese che consentono di eliminare la pubblicità. Si tratta di una formula introdotta nel contesto delle regole europee sulla privacy e sul consenso all’uso dei dati per la profilazione pubblicitaria.

La Commissione europea ha però sanzionato Meta per 200 milioni di euro per violazione del Digital Markets Act, contestando il modello “consenti o paga” e il modo in cui agli utenti viene proposta l’alternativa tra pubblicità personalizzata e abbonamento.

I nuovi piani Plus sono distinti da quelli senza pubblicità. Questo significa che, in Europa, un utente che volesse sia rimuovere le inserzioni sia accedere alle funzioni premium dovrebbe sottoscrivere due abbonamenti separati: uno per eliminare la pubblicità e uno per sbloccare le funzionalità Plus. Cosa farà Meta?

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