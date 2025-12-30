Meta ha annunciato l’intenzione di rilevare la startup di intelligenza artificiale Manus, fondata da alcuni imprenditori cinesi e basata a Singapore. L’obiettivo è integrare le nuove funzionalità AI nelle sue piattaforme.

I dettagli finanziari dell’operazione non sono stati resi noti, ma secondo stime di mercato l’operazione ha un valore compreso fra 1,7 e 2,55 miliardi di euro.

Manus paragonata a DeepSeek

Secondo alcune fonti Manus è considerata la nuova DeepSeek, questo dopo che l’azienda ha detto all’inizio dell’anno su X di essere la prima società di AI agentico al mondo in grado di prendere delle decisioni e svolgere delle attività in maniera autonoma, pur non chiedendo indicazioni e meno istruzioni rispetto ai chatbot.

Da allora, Pechino ha manifestato interesse per Manus, che sostiene di avere delle performance superiori addirittura a DeepResearch di Open AI. L’azienda ha inoltre siglato un accordo con la cinese Alibaba per collaborare con i suoi modelli di AI.

Meta gestirà e commercializzerà il servizio Manus e lo integrerà nei suoi prodotti consumer e aziendali, incluso Meta AI.

Manus ha raccolto 75 milioni quest’anno

Manus, supportata dalla sua società madre Beijing Butterfly Effect Technology, ha raccolto 75 milioni di dollari quest’anno, con una valutazione di circa 500 milioni di dollari, secondo quanto riportato dai media. La società di venture capital statunitense Benchmark ha guidato il round di finanziamento.

Manus è tra le numerose aziende cinesi che hanno stabilito una presenza a Singapore negli ultimi anni per evitare potenziali interruzioni delle loro attività a causa delle tensioni geopolitiche e commerciali tra Pechino e Washington. Secondo alcuni analisti, l’acquisizione di Manus ha lo stesso valore dirompente e rivoluzionario di quella di Instagram, rilevata nel 2012, e di Whatsapp, rilevata nel 2014. Sarà così?

