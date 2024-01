Meta ha reso open source uno dei più grandi modelli di intelligenza artificiale generativa: Code Llama 70B per la generazione di codici.

Immagina di far scrivere al tuo computer il codice per te. O essere in grado di modificare e migliorare il codice esistente con pochi semplici comandi. O essere in grado di tradurre il codice da una lingua all’altra con facilità. Queste sono alcune delle possibilità offerte a tutti con Code Llama 70B.

Questa scelta avviene nel periodo in cui OpenAI, invece, chiude sempre di più l’uso della sua versione più potente di chatGPT. Si sa che GPT4 è disponibile solo per la versione a pagamento così come le prime app rilasciate sul GPT store.

GPT Store

L’accesso aperto a algoritmi, modelli e dati è fondamentale per favorire l’innovazione, promuovere la trasparenza e garantire che i benefici dell’intelligenza artificiale siano distribuiti in modo equo. Anche in Cina alcune delle più promettenti e potenti startup di intelligenza artificiale sono state rilasciate nella versione open source.

Code Llama 70B accessibile sia per la ricerca sia per uso commerciale

Code Llama 70B è disponibile per il download gratuito sotto la stessa licenza di Llama 2 e dei precedenti modelli Code Llama, che consente sia ai ricercatori che agli utenti commerciali di utilizzarlo e modificarlo. Il modello è accessibile e utilizzato attraverso varie piattaforme e framework, come Hugging Face, PyTorch, TensorFlow e Jupyter Notebook. Meta fornisce anche la documentazione e i tutorial su come utilizzare e mettere a punto il modello per scopi e lingue diverse.

Mark Zuckerberg, il CEO di Meta AI, ha dichiarato in una dichiarazione pubblicata sul suo account Facebook: “Scrivere e modificare il codice è emerso come uno degli usi più importanti dei modelli di intelligenza artificiale oggi. La capacità di codificare si è anche dimostrata importante per i modelli di intelligenza artificiale per elaborare le informazioni in altri domini in modo più rigoroso e logico. Sono orgoglioso dei progressi raggiunti fino ad ora e non vedo l’ora di includere questi progressi anche in Llama 3 e nei modelli futuri”.

Si prevede che Code Llama 70B avrà un impatto significativo sul campo della generazione di codice e sull’industria dello sviluppo software, perché offre uno strumento potente e accessibile per creare e migliorare il codice. Può anche abbassare la barriera all’ingresso per le persone che vogliono imparare a programmare, in quanto può fornire guida e feedback basati su istruzioni in linguaggio naturale. Inoltre, Code Llama 70B può potenzialmente abilitare nuove applicazioni e casi d’uso, come la traduzione, la sintesi, la documentazione, l’analisi e il debug del codice.