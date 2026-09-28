Meta punta tutto sull’AI consumer: Muse ha già oltre 500mila utenti, ma il vero ostacolo è la fiducia sui dati

Dopo la presentazione dello scorso 8 settembre, Mark Zuckerberg ha messo il nuovo agente AI personale al centro della strategia consumer del gruppo. Muse può gestire email, viaggi, acquisti, spese e calendario e conta già oltre 250mila utenti attivi al giorno.

Meta punta con decisione su Muse. Il nuovo agente AI personale è stato uno dei protagonisti dell’ultima edizione di Meta Connect, dove Mark Zuckerberg ha mostrato chiaramente l’intenzione di portare funzionalità di intelligenza artificiale sempre più profonde all’interno della vita quotidiana degli utenti.

La strategia arriva mentre altri protagonisti dell’AI, in particolare OpenAI e Anthropic, stanno aumentando l’attenzione verso coding, strumenti professionali e mercato enterprise. Meta sembra invece voler sfruttare uno dei suoi principali punti di forza: il rapporto diretto con miliardi di consumatori attraverso Facebook, Instagram e WhatsApp.

Muse ha già superato 500mila utenti

Secondo dati interni precedentemente visionati da The Information, a circa una settimana dal lancio più di 500mila persone avevano già provato Muse. Gli utenti attivi giornalieri erano oltre 250mila e i prompt inviati avevano superato quota 2 milioni.

Lanciato negli Stati Uniti l’8 settembre attraverso un’app dedicata e WhatsApp, Muse aveva inoltre raggiunto il primo posto nell’App Store di Apple, raccogliendo più di 31mila valutazioni.

A differenza di un chatbot tradizionale, Muse è progettato per svolgere direttamente attività per conto dell’utente: cercare e prenotare viaggi, trovare offerte, organizzare il calendario, monitorare le spese, inviare email, effettuare acquisti e gestire pagamenti. È uno dei tasselli della strategia di Zuckerberg sulla cosiddetta “superintelligenza personale”.

Il nodo della fiducia in Meta

Meta immagina un agente capace, per esempio, di accedere alle informazioni della carta di credito, controllare Gmail, individuare abbonamenti inutilizzati, identificare doppi addebiti e intervenire su una serie di attività quotidiane. Per diventare veramente utile, Muse deve conoscere sempre più informazioni sull’utente e ottenere accesso a servizi e account particolarmente sensibili.

“Il business di Meta è venderti pubblicità”, osserva un giornalista di TechCrunch. La società potrebbe sostenere che una maggiore conoscenza dell’utente consenta pubblicità più pertinenti, ma il giornalista sottolinea di sentirsi più disposto ad affidare dati particolarmente sensibili ad Apple e a Siri proprio per il differente modello di business. È una questione destinata ad accompagnare l’intera evoluzione degli agenti personali.

Un chatbot può essere utilizzato mantenendo una certa distanza dai dati privati dell’utente. Un agente che deve cancellare un abbonamento, pagare un acquisto, prenotare un viaggio o gestire appuntamenti ha invece bisogno di accedere direttamente agli account.

Meta punta sul consumer mentre OpenAI e Anthropic guardano alle imprese

La strategia di Zuckerberg appare ancora più interessante se confrontata con quella degli altri grandi laboratori AI. OpenAI e Anthropic stanno spingendo sempre di più verso coding, automazione professionale e servizi destinati alle aziende, dove esistono maggiori possibilità di monetizzazione immediata. Meta potrebbe invece vedere uno spazio libero nella costruzione dell’assistente AI consumer.

Il gruppo dispone già delle piattaforme necessarie per inserirlo nella vita quotidiana degli utenti e ha una lunga esperienza nella creazione di prodotti digitali destinati al mercato di massa.

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