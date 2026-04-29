La Cina impone la restituzione degli asset tecnologici di Manus già incorporati da Meta e blocca l’operazione per sicurezza nazionale. Un unicum mai successo: Pechino ha classificato Manus come azienda cinese, nonostante la sede legale di Singapore.

Meta si prepara a smontare l’acquisizione da 2,5 miliardi di dollari della startup di intelligenza artificiale Manus, dopo il blocco imposto dalle autorità cinesi.

La National Development and Reform Commission (NDRC) ha infatti vietato l’operazione per motivi di sicurezza nazionale, ordinando alle parti di annullare il deal e ripristinare la situazione precedente.

La decisione segna un passaggio rilevante nella gestione degli investimenti tecnologici strategici da parte di Pechino, sempre più attenta a evitare trasferimenti di asset considerati sensibili verso soggetti stranieri.

Manus-Meta: un’operazione già integrata

Il nodo principale è operativo. L’acquisizione, completata mesi fa, aveva già portato all’integrazione di team, codice e prodotti di Manus all’interno delle strutture di Meta.

A differenza di molte operazioni bloccate prima della chiusura, in questo caso lo “smontaggio” richiede interventi complessi: separazione del codice, riallocazione del personale, revoca degli accessi e ricostruzione delle componenti tecnologiche originarie. Un processo che potrebbe richiedere mesi e comportare perdite significative.

Secondo le indicazioni delle autorità cinesi, Meta dovrà restituire gli asset riconducibili alla Cina e rimuovere dati e tecnologie trasferite all’estero.

Resta aperta anche la questione dei fondatori, attualmente soggetti a restrizioni di uscita dal Paese. La loro eventuale uscita dall’azienda potrebbe far parte di una soluzione negoziale, ma ridurrebbe ulteriormente il valore dell’acquisizione.

Manus ha origine cinese, ma sede legale a Singapore

Pechino ha classificato Manus come azienda cinese, nonostante la sede legale fosse stata spostata a Singapore.

La decisione si basa sull’origine del team, sullo sviluppo iniziale della tecnologia e sulla presenza di attività operative nel Paese. Un approccio che privilegia il controllo sostanziale della tecnologia rispetto alla forma societaria.

Un precedente per l’AI globale

Questo approccio cambia le regole per le startup AI cinesi che puntano a operazioni internazionali. Il trasferimento della sede all’estero — spesso a Singapore — non è più una garanzia sufficiente per attrarre capitali o acquisizioni straniere.

Gli investitori dovranno ora valutare con maggiore attenzione aspetti come proprietà intellettuale, governance e localizzazione della ricerca e sviluppo.

Non si tratta più solo di innovazione o mercato, ma di controllo su tecnologie considerate critiche per la sicurezza nazionale. In questo contesto, anche le operazioni societarie diventano strumenti di politica industriale, ridefinendo le regole del gioco a livello globale.

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