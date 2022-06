Meta prevede un miliardo di persone nel metaverso entro il 2030

Meta crede che nel prossimo decennio il numero di partecipanti al metaverso è destinato ad esplodere, anche se per il momento il concetto della nuova tecnologia resta ancora nebuloso.

Ma il Ceo Mark Zuckerberg sembra avere le idee chiare e in un’intervista al network CNBC ha ribadito a più riprese che gli acquisti di contenuti digitali per il metaverso porteranno nelle casse di Meta centinaia di miliardi di dollari entro il 2030. Il che rimetterebbe a posto le finanze del crescente deficit di cassa dei Reality Labs di Meta, che ha già investito a sua volta miliardi in ricerca e sviluppo di hardware e software VR e AR.

Oggi come oggi questa affermazione non suona troppo realistica, dato che soltanto una piccola percentuale della popolazione possiede hardware per la realtà virtuale e pochi dispositivi dedicati alla realtà aumentata sono stati rilasciati dai principali produttori. Apple e Google hanno sviluppato ciascuna soluzioni AR per smartphone e Meta ha ammesso che il metaverso non richiederà hardware speciale per accedervi.

Device digitali pronti per la realtà virtuale, ma non per quella immersiva

Qualsiasi computer, tablet o smartphone moderno ha prestazioni sufficienti per visualizzare contenuti virtuali. Tuttavia, l’esperienza completamente immersiva è disponibile solo indossando un display montato sulla testa, indipendentemente dal fatto che prenda la forma di un visore VR o di occhiali AR.

Meta è ben consapevole che non può costruire un intero mondo da sola e che ha bisogno dell’innovazione dei creatori e del richiamo di influencer per far decollare la piattaforma, tentando di replicare quanto già avvenuto in passato con Facebook e Instagram.

Meta, obiettivo un miliardo di utenti entro il 2030

Zuckerberg ha precisato che l’obiettivo di Meta è sempre stato quello di costruire servizi che riempiono un bisogno e far crescere la piattaforma fino ad un miliardo o più di utenti per di monetizzare. Ciò significa che i prossimi 5-10 anni potranno rappresentare un’ottima occasione per business e consumatori per godersi un’esperienza del meta verso per così dire low cost, prima che Meta cominci a chiedere la sua parte. Così come in passato Facebook è stato per anni senza pubblicità, allo stesso modo il primo metaverso potrebbe essere puramente privo di distrazioni.

Questa non è esclusivamente la strategia di Meta, ma il metodo di crescita utilizzato dalla maggior parte delle aziende basate su Internet. Concentrarsi prima sulla crescita e poi sul denaro è diventata una pratica standard. In futuro, sarà necessario un atto di bilanciamento per guadagnare abbastanza soldi per finanziare i servizi mantenendo il metaverso abbastanza accessibile da trattenere gli utenti.

Anche se Meta potrebbe non convincere un miliardo di persone a indossare un visore VR entro il 2030, non c’è dubbio che il metaverso diventerà un’area attiva di crescita. Dovrebbe interessare abbastanza possessori di VR, AR, smartphone, tablet e computer da essere autosufficienti entro pochi anni e potrebbe effettivamente esplodere fino a raggiungere un miliardo di persone entro il 2030.