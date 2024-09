Meta, ma anche l'unicorno francese Mistral, ha scelto di non aderire per ora all'AI Pact, un impegno con cui le aziende firmatarie decidono di anticipare l'esecuzione di parte degli obblighi previsti dall'AI Act.

Meta ha deciso di non firmare almeno per il momento l’AI Pact, un impegno volontario delle aziende di intelligenza artificiale in seno alla Ue per implementare in modo anticipato i requisiti richiesti dall’AI Act nell’UE. Meta non è certo la sola azienda a non aderire all’AI Pact, ad esempio nemmeno la francese Mistral lo ha fatto.

Altre importanti aziende di intelligenza artificiale e di distribuzione di intelligenza artificiale hanno formato, fra queste Google, Microsoft, OpenAI e Amazon Europe Core Group. Un portavoce di Meta ha detto a Reuters: “Accogliamo con favore le norme UE armonizzate e ci stiamo concentrando sul nostro lavoro di conformità ai sensi dell’AI Act in questo momento”, ha anche aggiunto che potrebbe aderire all’AI Pact in una fase successiva.

Cosa è l’AI Pact?

L’AI Pact mira a informare i firmatari sulle best practice e sulle informazioni pratiche che possono adottare per il processo di implementazione dell’AI Act. L’AI Office, istituito in conformità con l’Act, organizzerà workshop per istruire le aziende sulle loro responsabilità e raccogliere informazioni sulle sfide che devono affrontare con l’implementazione. Ha anche suggerito che i partecipanti condividano le best practice e le policy interne che potrebbero essere utili ad altri in termini di conformità. Inoltre, il patto incoraggerà i fornitori e gli implementatori di sistemi di intelligenza artificiale a intraprendere azioni tempestive per conformarsi ai requisiti e agli obblighi stabiliti dalla legislazione.

In particolare, ha chiesto a coloro che sviluppano modelli qualificati come ad alto rischio ai sensi dell’Act di condividere i loro impegni volontari verso la trasparenza e altri requisiti. Gli sviluppatori possono condividere delle “dichiarazioni di impegno” che possono contenere azioni concrete, una tempistica per l’adozione o obiettivi incrementali adottate per soddisfare i requisiti distinti dell’AI Act. Le aziende partecipanti possono riferire pubblicamente sui loro progressi 12 mesi dopo la pubblicazione dei loro impegni.

Quali impegni hanno assunto le aziende?

I firmatari dell’AI Pact hanno tre impegni principali:

• Adottare una strategia di governance dell’IA per promuovere l’adozione dell’IA nell’organizzazione e lavorare per la futura conformità con l’AI Act

• Mappare i sistemi di IA forniti o distribuiti in aree che sarebbero considerate ad alto rischio ai sensi dell’AI Act

• Promuovere la consapevolezza e l’alfabetizzazione all’IA tra il proprio personale e altre persone che si occupano di sistemi di IA per loro conto

Firmatari degli impegni, elenco (finora)

Accenture

Adecco

Adobe

AI & Partners

Airbus

Aleph Alpha

Alteryx

Amadeus IT Group

Amazon (Amazon Europe Core)

Arkage IT

ASIMOV AI

Atlassian

Autodesk

Beamery

Bearing Point

Biologit

Blimp AI

Blueskeye AI

Booking.com

Broadridge

Calimala AI

Castroalonso

cBrain

CEGID SAS

Certifopac

CHEMISTREE

CGI

Cisco

Cohere

Complear

Corsight AI

CREDO AI

Criteo

Dassault Systèmes

Dedalus Healthcare

DEKRA

Deutsche Telekom

DNV

Docaposte

Enbw

Essity

ETHIQAIS

Event Gates

GFT Technologies

Gira group

Gjensidige Forsikring

Godot

Google

GSO Psychometrics

Halfspace

Hewlett Packard Enterprise

Iberdrola

IBM

iDAKTO

IDEMIA Public Security

Infosys Limited

Ingka Group

Innomatik

Intuit

IPAI Aleph Alpha Research

ITI – Instituto Tecnológico de Informática

Jakala

Jusmundi

Just Add AI

Justifai

KissMyButton

KPN

Kyndryl

Lenovo

Lefebvre Sarrut

Logitech

LT42

Lynclo

Manteia – Memar S.r.l

Mastercard

MetCommunications

Microsoft

Milestone Systems

Mirakl

ML Analytics

ML Cube

MLSecured

Motorola Solutions

Mural

NEC

Nokia

NTrust

OpenAI

Orange

OVHcloud

Palantir

Palo Alto Networks

Porsche

Qina

Qualcomm

Saidot

Sage

Salesforce

Samsung

SAP

Scania

Science4Tech

Securitas

Sii

SiteSage

SMALS

Snap

Sopra Steria

Starkdata

Studio Deussen

Tata Consulting Services

Techwolf.ai

Tecta Group

Telefónica

Telenor

Tidio

TIM Telecom Italia

Trail ML

Tuya

Verisure

Vodafone

Waiheke

Wipro

Workday

