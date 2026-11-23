Alexandr Wang, chief AI officer di Meta: “Il prossimo anno avrà enormi conseguenze sul futuro dell’umanità”. Il passaggio che preoccupa di più: sistemi capaci di migliorare se stessi e potenzialmente molto più intelligenti dell’uomo. Le reazioni online: “È estremamente inquietante, soprattutto perché arriva dal capo dell’AI di Meta”.

“La superintelligenza sta arrivando. Il modo in cui l’umanità agirà nel prossimo anno avrà enormi conseguenze sul mondo futuro in cui vivremo”.

A scriverlo non è un critico dell’intelligenza artificiale, né uno degli studiosi che da anni mettono in guardia sui rischi della tecnologia. È Alexandr Wang, chief AI officer di Meta e responsabile dei Meta Superintelligence Labs, cioè uno degli uomini incaricati di costruire proprio i sistemi di cui parla.

Ed è questo elemento ad aver reso il suo lungo post pubblicato su X particolarmente inquietante per molti osservatori.

Wang non si limita infatti a sostenere che l’Artificial Superintelligence sia vicina. Arriva a mettere apertamente in dubbio la possibilità per l’uomo di mantenere il controllo su sistemi capaci di migliorarsi autonomamente.

“È difficile immaginare un mondo in cui l’umanità possa mantenere il controllo su un processo di auto-miglioramento ricorsivo completamente senza vincoli”, scrive.

Ed è altrettanto difficile, aggiunge, immaginare di controllare una superintelligenza che possa diventare “1.000 volte più intelligente e capace degli esseri umani in ogni settore”.

Il capo AI di Meta: “Il limite non è più l’intelligenza”

Il ragionamento di Wang parte dagli enormi progressi compiuti dai modelli negli ultimi due anni. Prima i risultati di o3 di OpenAI nelle competizioni matematiche AIME. Poi i progressi nella programmazione, nella cybersecurity e negli agenti AI. Infine la recente dimostrazione dell’ipotesi di Riemann, realizzata con l’assistenza dell’intelligenza artificiale, che Wang considera uno spartiacque.

Per il manager di Meta il messaggio è sostanzialmente uno: il problema non sarebbe più rendere i modelli sufficientemente intelligenti. “Le lacune che rimangono perché i modelli superino ampiamente l’umanità in ogni campo non riguardano più l’intelligenza”, sostiene. Resterebbero soprattutto conoscenze specialistiche, capacità di utilizzare strumenti, infrastrutture ed esperimenti.

Ostacoli che, a differenza dell’intelligenza pura, potrebbero essere progressivamente eliminati collegando i modelli a strumenti, laboratori, software e sistemi autonomi. Il risultato, secondo Wang, è che l’AI potrebbe diventare il principale motore del progresso praticamente in ogni campo, “superando enormemente i migliori esseri umani”.

AI che fa ricerca sull’AI

Secondo il responsabile AI di Meta, i modelli sarebbero ormai destinati a diventare abbastanza intelligenti da “automatizzare tutta la ricerca sull’AI” e diventare superumani anche nel migliorare se stessi. È il cosiddetto recursive self-improvement.

Un sistema AI contribuisce allo sviluppo di un modello più avanzato. Quest’ultimo diventa ancora più efficace nel progettare il proprio successore. E il processo potrebbe accelerare progressivamente senza seguire più i normali tempi della ricerca umana.

Wang estende lo stesso scenario alla biologia, all’economia, alla cybersecurity e perfino alla ricerca sulle armi.

Il rischio, sostiene, è che interi settori possano iniziare ad avanzare “a una velocità superiore a quella che gli esseri umani possono comprendere o monitorare”.

La contraddizione di chi costruisce la superintelligenza

Il capo dell’intelligenza artificiale di una delle più grandi società tecnologiche del mondo sostiene che la superintelligenza sta arrivando, che potrebbe diventare enormemente più capace degli esseri umani, che potrebbe contribuire autonomamente al proprio miglioramento e che non è affatto evidente come l’umanità possa conservarne il controllo.

Allo stesso tempo, Meta continua a investire miliardi proprio per arrivare prima degli altri a quella tecnologia.

Wang non dice di fermare la ricerca ma dice però qualcosa che fino a pochi anni fa sarebbe sembrato appartenere alla fantascienza: il problema non sarebbe più se riusciremo a costruire macchine più intelligenti di noi, ma cosa succederà quando quelle macchine inizieranno a migliorare più rapidamente di quanto noi riusciamo a comprenderle.

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