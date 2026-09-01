Meta, la startup AI Manus torna indipendente dopo il blocco dell’acquisizione da parte della Cina

Manus riprende le operazioni indipendenti dal 1° settembre. Le autorità cinesi hanno imposto lo scioglimento dell’operazione da oltre 2 miliardi di dollari con cui Meta aveva acquisito la società alla fine del 2025.

Manus torna indipendente da Meta. La società specializzata nello sviluppo di agenti AI ha annunciato la ripresa delle proprie attività autonome dal 1° settembre, completando lo smantellamento dell’acquisizione da parte del gruppo di Mark Zuckerberg.

Secondo quanto ricostruisce RuntimeWire, la separazione arriva dopo l’intervento delle autorità cinesi, che ad aprile avevano vietato l’acquisizione estera e ordinato alle parti di annullare l’operazione.

Alla guida di Manus resteranno Red Xiao, Tao Zhang e Yichao “Peak” Ji. I fondatori continueranno a concentrarsi sullo sviluppo di agenti AI generalisti, sistemi progettati non soltanto per rispondere alle richieste degli utenti ma per eseguire autonomamente attività articolate in più passaggi.

Meta aveva comprato Manus per oltre 2 miliardi di dollari

Meta aveva acquisito Manus il 29 dicembre 2025 con un’operazione valutata, secondo le indiscrezioni, oltre 2 miliardi di dollari. L’obiettivo era integrare gli agenti sviluppati dalla società all’interno dei prodotti consumer e business di Meta, mantenendo contemporaneamente disponibile il servizio attraverso l’app e il sito di Manus.

Per Meta l’operazione rappresentava anche un modo per accelerare nella corsa agli agenti AI, in un momento in cui le principali aziende tecnologiche stavano cercando di superare il modello del semplice chatbot.

Manus era già in grado di eseguire attività come ricerca online, sviluppo software e realizzazione di presentazioni interagendo direttamente con siti web e altri strumenti informatici. Poco prima dell’acquisizione, la società aveva dichiarato di aver raggiunto 100 milioni di dollari di ricavi ricorrenti annuali appena otto mesi dopo il lancio. Il dato, precisa RuntimeWire, era stato fornito direttamente dall’azienda e non risultava sottoposto a verifica indipendente.

Pechino ordina di annullare l’operazione

La società aveva trasferito la propria sede a Singapore e gran parte dei dipendenti si trovava ormai nel Paese asiatico, ma il progetto era nato da Butterfly Effect, società fondata da Red Xiao in Cina nel 2022, e manteneva profonde radici tecnologiche e organizzative a Pechino.

Il 27 aprile la National Development and Reform Commission cinese ha vietato l’acquisizione da parte di Meta e ordinato alle società di invertire la transazione. L’autorità non ha pubblicato una spiegazione dettagliata della decisione. Il problema era che l’acquisizione era già stata completata e l’integrazione tra le due società era iniziata.

Secondo Bloomberg, già a giugno Meta aveva interrotto la condivisione dei dati con Manus, bloccato ai dipendenti della startup l’accesso ai propri sistemi interni e vietato al personale Meta di utilizzare Manus per progetti aziendali.

La separazione ha coinvolto anche i dati degli utenti

Lo smantellamento dell’acquisizione non ha riguardato soltanto proprietà e dipendenti, ma ha avuto conseguenze dirette anche sugli utenti. L’11 agosto Manus aveva spiegato che alcuni dati relativi agli account e alle attività creati dopo il 29 dicembre 2025 avrebbero dovuto essere eliminati per rispettare i requisiti regolamentari previsti in determinate giurisdizioni.

Gli utenti coinvolti hanno avuto tempo fino al 23 agosto per scaricare una copia dei propri dati. Successivamente Manus ha avviato le cancellazioni e, dal 25 agosto, ha messo a disposizione un portale per il ripristino.

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