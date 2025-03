Meta ha iniziato a testare il suo primo chip interno per l'apprendimento dei sistemi di intelligenza artificiale (IA). L’obiettivo è ridurre la dipendenza da fornitori esterni, secondo la Reuters.

Il social media ha avviato così l’implementazione di un chip di scala ridotta, in vista dell’aumento della produzione per un utilizzo prolungato se i test non saranno conclusivi.

Lo sviluppo di risorse interne fa parte di un piano a lungo termine di Meta per ridurre i costi delle infrastrutture mentre si concentra sugli strumenti dell’IA per stimolare la crescita.

Meta, che a gennaio ha annunciato tra 104,69 e 109,28 miliardi di euro di investimenti nel 2025, utilizzerà fino a 65 miliardi di dollari principalmente per le infrastrutture dell’IA.

L’obiettivo è anche perseguire un risparmio energetico rispetto alle unità di trattamento grafico integrato (GPU) generalmente utilizzate per i carichi di lavoro dell’IA.

Meta su questo progetto ha collaborato con il produttore taiwanese di semiconduttori TSMC.

L’obiettivo del potere di apprendimento è iniziare con i sistemi di raccomandazione che possono essere utilizzati per i prodotti di IA generativi come il chatbot Meta AI, che aiuta i dirigenti.

