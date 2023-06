Secondo un report di Atlas VPN, le richieste a Meta da parte dei diversi Governi mondiali di accesso ai dati degli utenti è in costante crescita, in termine di numeri e di quantità di dati.

In sintesi il report mostra che

The report shows that:

Nel 2022 sono stati richiesti complessivamente 827.927 record di dati degli utenti dai governi di tutto il mondo, in aumento del 16% rispetto al 2021 e del 971% dal 2013.

In totale, Meta ha ricevuto 476.802 richieste di dati utente dai governi di tutto il mondo.

Meta ha evaso almeno circa il 76% delle richieste di dati.

Il governo degli Stati Uniti ha richiesto dati a 236.928 utenti della piattaforma, il che equivale a 70,04 richieste ogni 100.000 persone, più di qualsiasi altro paese.

posto con 62,11 richieste di account per 100.000 persone, seguita da Israele con 60,50.

I numeri derivano dal rapporto sulla trasparenza Meta, che presenta le richieste del governo per i dati degli utenti dal 2013, inclusi sia i processi legali di routine che le richieste di divulgazione di emergenza. Le richieste di dati degli utenti includono due metriche: il numero di richieste che un’azienda riceve dalle autorità e il numero di account specificati all’interno di tali richieste.

La prima parte del rapporto discute le statistiche complessive delle richieste governative presentate a Meta dal 2013 al 2022. La seconda parte dell’articolo fa una panoramica dei paesi che hanno presentato il maggior numero di richieste nel 2022. La ricerca esclude i paesi con una popolazione inferiore a 1 milione persone.

Paesi in cui i governi hanno richiesto più dati utente

Nel 2022, Meta ha ricevuto richieste di dati degli utenti dai governi di oltre 130 paesi. Tuttavia, la distribuzione delle richieste è variegata, con alcuni paesi che hanno presentato più richieste di altri.

Il governo degli Stati Uniti è all’avanguardia sia in termini di numero di richieste che di volume di dati utente richiesti. Nel 2022, Meta ha ricevuto richieste di dati dal governo degli Stati Uniti riguardanti 236.928 utenti della piattaforma, con un aumento del 10% rispetto all’anno precedente. Ciò equivale a circa 70,04 richieste ogni 100.000 persone.

Solo nel 2022, il governo degli Stati Uniti ha inviato a Meta 133.511 richieste di dati degli utenti, con l’azienda che ha soddisfatto almeno parzialmente l’88,07% di queste richieste.

La Germania è al secondo posto con 62,11 richieste di account per 100.000 persone. Il governo tedesco ha presentato richieste per 51.783 account utente Meta nel 2022, posizionando il paese al quarto posto in termini di numero totale di richieste governative ricevute.

Israele occupa il terzo posto nella lista con 60,50 account richiesti ogni 100.000 persone, appena davanti al Brasile.

L’India si distingue anche per l’enorme volume di richieste di account, poiché il governo del paese ha presentato 119.349 richieste relative a 198.015 account utente Meta nel 2022, un aumento del 32% rispetto all’anno precedente. Tuttavia, il conteggio delle richieste per 100.000 abitanti ammonta a una cifra relativamente inferiore di 13,97.