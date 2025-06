Il progetto sta generando forti critiche da parte di cittadini, economisti ed esperti ambientali in quanto le tariffe elettriche, già alte per molti residenti, potrebbero salire ulteriormente.

A Holly Ridge, un villaggio rurale della Louisiana, Meta sta costruendo un enorme data center da oltre 370.000 metri quadrati, destinato ad alimentare le sue applicazioni di intelligenza artificiale. Per garantire l’energia necessaria, verranno realizzate tre nuove centrali elettriche a gas, in parte finanziate con fondi pubblici. Il progetto sta generando forti critiche da parte di cittadini, economisti ed esperti ambientali.

I costi il problema reale dei cittadini

Il nodo principale riguarda i costi. Il potenziamento della rete sarà gestito da Entergy Louisiana, operatore monopolista del settore, ma a sostenerne il peso saranno anche gli utenti locali. Le tariffe elettriche, già alte per molti residenti, potrebbero salire ulteriormente. Meta ha sottoscritto un impegno finanziario limitato a 15 anni, mentre le centrali saranno finanziate per 30. Dopo il disimpegno dell’azienda, gli oneri ricadranno sulla comunità.

Meta promette circa 200 milioni di dollari di investimenti e 500 nuovi posti di lavoro. Tuttavia, diversi osservatori mettono in dubbio la reale portata dell’impatto occupazionale a lungo termine. Le condizioni economiche della zona restano critiche, e il rischio è che lo sviluppo tecnologico avvenga a spese della popolazione locale.

Non solo costi: il nodo ambientale

Ci sono anche preoccupazioni ambientali. Alimentare un’infrastruttura AI con centrali a gas naturale significa rafforzare la dipendenza da fonti fossili in un contesto di emergenza climatica. Le emissioni potrebbero avere effetti diretti sulla salute pubblica in un’area già fragile sotto il profilo sanitario.

Organizzazioni come Alliance for Affordable Energy e Union of Concerned Scientists chiedono maggiore trasparenza contrattuale, vigilanza regolatoria e una transizione reale verso le fonti rinnovabili. La mancanza di consultazione pubblica e di accesso alle informazioni contrattuali alimenta il malcontento. Molti residenti denunciano un processo decisionale opaco, in cui la collettività paga senza aver potuto decidere.

