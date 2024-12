Meta e il tentativo di avvicinarsi a Trump

Mark Zuckerberg, CEO di Meta Platforms, sembra intenzionato a ricostruire il rapporto con Donald Trump, ora presidente eletto, attraverso mosse strategiche che includono anche generosi contributi economici. Recentemente, Meta ha donato 1 milione di dollari al fondo inaugurale di Trump, una scelta che segna un cambio di rotta rispetto agli anni precedenti: la società non aveva contribuito né al fondo inaugurale di Trump nel 2017 né a quello di Joe Biden nel 2021.

Questa mossa si inserisce in un quadro più ampio di tentativi di Zuckerberg di ottenere una posizione di rilievo nel dibattito politico americano. Secondo Nick Clegg, presidente degli affari globali di Meta, l’azienda intende essere una parte attiva nelle discussioni sulla leadership tecnologica degli Stati Uniti, soprattutto in un’epoca caratterizzata da rapide innovazioni nell’intelligenza artificiale (IA) e dalla crescente competizione globale in questo settore.

L’ombra della politica tecnologica e un rapporto complicato

La politica tecnologica americana sarà cruciale nei prossimi anni, con Trump che ha promesso di revocare l’ordine esecutivo del 2023 sull’IA emanato dall’amministrazione Biden. Questo ordine era volto a stabilire standard per l’uso sicuro ed etico dell’intelligenza artificiale, un tema su cui Meta vuole giocare un ruolo da protagonista.

Il rapporto di Zuckerberg con Trump e il governo federale è stato altalenante. Durante il primo mandato di Trump, Zuckerberg aveva mantenuto un rapporto professionale con l’amministrazione, ma le cose sono cambiate dopo i fatti del 6 gennaio 2021, quando Meta ha sospeso l’ex presidente dalle sue piattaforme per incitamento all’insurrezione al Campidoglio. Successivamente, Trump ha dichiarato che eventuali future interazioni con Zuckerberg sarebbero state esclusivamente di natura professionale, mettendo fine a qualsiasi relazione personale.

Oltre alla sua interazione con Trump, Zuckerberg si è trovato spesso a confrontarsi con il governo per temi come la privacy dei dati, l’impatto dei social media sulle elezioni e i rischi per i minori online. Di recente, il CEO ha espresso rammarico per non aver resistito alle pressioni dei funzionari federali che chiedevano la rimozione di contenuti legati al COVID-19 da Facebook e Instagram.

Tabella riassuntiva

