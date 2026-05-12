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Meta deve pagare editori e giornalisti in Italia

Meta deve pagare editori e giornalisti in Italia

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Redazione Key4biz

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