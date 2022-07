Meta controlla il 90% del mercato dei visori di realtà virtuale

Il visore di realtà virtuale Quest 2 di Meta, che funziona da punto di accesso per il suo metaverso, domina il mercato globale dei visori, seguito da Pico di BiteDance.

Il mese scorso, il ceo di Meta Mark Zuckerberg ha dimostrato una serie di prototipi per sostenere il suo progetto di metaverso da 10 miliardi di dollari.

Attualmente il mercato della realtà virtuale è ancora relativamente piccolo e non ci sono certezze sulle dimensioni che potrà raggiungere in futuro.

Ma secondo dati freschi diffusi da IDC le vendite di visori per la realtà virtuale sono cresciute del 241,6% nel primo trimestre del 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Meta conta il 90% del mercato dei visori VR nel secondo trimestre del 2022. Il predominio di Meta è seguito da Pico di Bytedance, operativo in Cina, con una quota del 4,5%, secondo il report di IDC.

Meta continuerà a investire per lo sviluppo del suo metaverso, però la strategia di offrire hardware a basso costo a spese della profittabilità non è sostenibile nel lungo termine secondo gli analisti di IDC.

Nel 2022 sono previste vendite per 13,9 milioni di visori di realtà virtuale, in aumento del 26,6% rispetto al 2021. Detto questo, non si sa per quanto ancora Meta manterrà il primato nel mercato dei visori, anche perché Apple sta studiando il lancio del suo device. Il lancio è previsto per il prossimo anno e c’è grande attesa, anche se sarà il primo visore dell’azienda e attirerà per ora piccoli numeri di consumatori.