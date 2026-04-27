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Meta, Cina esercita un “Golden Power” su Manus AI

Meta, Cina esercita un “Golden Power” su Manus AI

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Meta, Cina esercita un “Golden Power” su Manus AI Dailyletter

Oggi apriamo con lo stop cinese all’acquisizione da 2 miliardi di dollari della piattaforma di intelligenza artificiale Manus da parte di Meta. Con questa scelta di Pechino si amplia il conflitto geopolitico per il dominio dell’AI: e Trump è atteso in Cina il prossimo mese.

TelemarketingAgcom introduce un numero breve ‘chiamante’ di tre cifre per riconoscere le chiamate di imprese e call center che operano legalmente. Basterà a fermare il teleselling aggressivo?

Infine, il 60% dei guadagni di SpaceX bruciati da xAI. Il (vero) core business delle aziende di Elon Musk si allinea a quello delle altre Big Tech: sviluppare l’intelligenza artificiale.

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Redazione Key4biz

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