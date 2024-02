Disponibile anche in lingua italiana Take it down, la piattaforma internazionale creata dal National Center for Missing & Exploited Children (Ncmec) che consente a milioni di adolescenti di avere il controllo delle proprie immagini intime.

Lo annuncia Meta, la casa madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, in occasione del Safer Internet Day e in un momento in cui si è acceso un faro sulle aziende tecnologiche per la protezione dei più piccoli online.

Take it down è stata introdotta lo scorso anno in inglese e spagnolo ed è rivolta agli under 18 e ai genitori che temono le immagini intime dei ragazzi siano state diffuse online. Gli adolescenti devono solo inviare l’hash, la stringa dell’immagine, così Facebook e Instagram possono trovare copie online, eliminarle e impedire a chi li minaccia di pubblicarle in futuro.

“Rendere disponibile Take it Down in 25 lingue è un passo fondamentale per salvaguardare i minori dagli orrori dello sfruttamento online in tutto il mondo”, dice John Shehan, Senior Vice President del Ncmec. “Gli aggiornamenti di oggi fanno parte del nostro costante lavoro per dare ai giovani gli strumenti di cui hanno bisogno qualora qualcuno condividesse, o minacciasse di condividere, le loro immagini intime”, aggiunge Meta che in Italia ha collaborato anche con Telefono Azzurro “per fornire ai genitori consigli pratici per difendere gli adolescenti da episodi di sextortion”.