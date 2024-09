Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

Meta AI, grazie alla sua avanzata tecnologia di rilevamento, ha recentemente salvato la vita di una giovane donna di 21 anni a Lucknow, India, che stava tentando il suicidio. La donna, afflitta dopo essere stata abbandonata dal marito, ha pubblicato un video inquietante su Instagram in cui appariva con un cappio al collo.

Meta AI ha individuato il contenuto del video come potenzialmente pericoloso e ha inviato un avviso immediato al Centro dei Social Media dell’Ufficio del Direttore Generale della Polizia. La polizia è intervenuta rapidamente, riuscendo a localizzare e salvare la donna in tempo. Questo evento sottolinea l’importanza e il potenziale delle tecnologie AI nell’identificazione e prevenzione di comportamenti suicidari sui social media.

Nonostante le questioni etiche e tecniche che accompagnano tali tecnologie, l’intervento tempestivo di Meta AI ha dimostrato come l’AI possa svolgere un ruolo cruciale nella salvaguardia della vita umana.

Getty Images rilascia il dataset visivo più pulito per l’addestramento dei modelli fondamentali

Getty Images ha lanciato un dataset visivo innovativo, progettato per l’addestramento di modelli fondamentali di AI, caratterizzato da una qualità senza precedenti. Questo dataset, descritto come il più pulito disponibile, mira a superare le sfide legate all’addestramento di modelli visivi su larga scala, dove la qualità e la precisione delle immagini sono cruciali per ottenere risultati accurati e affidabili.

La qualità del dataset è garantita da una curata selezione e pulizia delle immagini, eliminando così il rumore e le incongruenze che spesso affliggono i dataset visivi tradizionali.

Inoltre, Getty Images ha enfatizzato la trasparenza e la tracciabilità delle immagini utilizzate, un aspetto cruciale per la conformità con le normative sulla privacy e l’uso etico dei dati. Questo rilascio rappresenta un passo significativo per le aziende e i ricercatori che sviluppano AI, fornendo loro una risorsa preziosa per l’addestramento di modelli con un livello di accuratezza e affidabilità superiore.

Il dataset è progettato per supportare una vasta gamma di applicazioni, dal riconoscimento delle immagini alla generazione di contenuti visivi, e promette di accelerare l’innovazione nel campo dell’AI visiva. Questo sviluppo sottolinea l’importanza crescente di dataset di alta qualità per il progresso tecnologico nel settore dell’intelligenza artificiale.

