Meta AI, ospite senza invito su WhatsApp. Utenti infuriati

Meta AI è comparsa su WhatsApp senza preavviso, generando polemiche e preoccupazioni sulla privacy. Inoltre, l’assistente virtuale introdotto forzatamente dal gruppo Zuckerberg non può essere disattivato e fornisce istruzioni fuorvianti per la rimozione.

Avete notato quel pulsantino bianco con un cerchio blu comparso di recente nella schermata di Whatsapp sul vostro smartphone? Si tratta dell’icona di Meta AI, l’intelligenza artificiale sviluppata dal gruppo di Mark Zuckerberg. Il sistema, progettato per essere semplice e intuitivo, garantisce un accesso immediato alla chatbot, la finestra di conversazione alimentata da Llama 3.2, la versione più avanzata di AI di Meta, dotata di capacità multimodali. In poche parole, un assistente virtuale che risponde in tempo reale, e in modo soddisfacente, a tutte le richieste degli utenti.

Violazione della privacy?

Nulla di male, in apparenza. Il problema è che Meta AI è entrato a far parte della nostra quotidianità, su milioni di schermi, senza alcuna notifica preventiva, né esplicito consenso. Un’intrusione che per molti rappresenta una violazione della privacy a tutti gli effetti, in netto contrasto con il GDPR, il regolamento che disciplina il trattamento dei dati personali nell’Unione Europea.

L’impennata del trend su Google

A testimoniare il malcontento diffuso nei confronti di questa entrata a gamba tesa, la crescita di ricerche su Google del tipo: “come disattivare Meta Ai su Whatsapp”. Gran parte degli utenti non ha gradito, infatti, l’introduzione forzata, da un giorno all’altro, dell’intelligenza artificiale sull’interfaccia dello strumento che abitualmente impiegano per dialogare con amici e familiari. Sebbene Meta abbia voluto rassicurare il pubblico su questo fronte, specificando che il tool non ha accesso alle chat personali e si attiva solo se chiamato in causa, lo scetticismo resta alto. Sono sempre di più le persone che vorrebbero disabilitare la funzionalità non richiesta.

Impossibile rimuovere il pulsante dall’App

Tuttavia, al momento sembra impossibile rimuovere il pulsante dall’App di messaggistica istantanea, che ricordiamo, con 2,7 miliardi di utenti, è la più utilizzata al mondo.

E c’è di più: Meta AI sembra essere anche la prima chatbot “bugiarda”. Alla domanda “Come posso rimuoverti dal mio telefono?” l’intelligenza artificiale suggerisce di entrare nelle impostazioni del dispositivo, selezionare “Applicazioni” o “Gestione Applicazioni”, dunque trovare Meta AI e procedere con la disinstallazione. Peccato che questa opzione non esista: nei menu indicati non c’è traccia dell’app, né alcun modo per eliminarla.

Un debutto, quello di Meta AI su WhatsApp, che sta sollevando più domande che entusiasmo, aprendo un nuovo capitolo nel delicato equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela della privacy.

