Gli algoritmi di Facebook e Instagram faticano a riconoscere contesto e sfumature linguistiche, aumentando il rischio di rimozioni ingiustificate. Diminuiscono i revisori umani e crescono le preoccupazioni per le possibili conseguenze politiche della moderazione automatizzata.

“È stato davvero un disastro”. È questa la descrizione che alcuni dipendenti di Meta hanno dato al Guardian riguardo la progressiva sostituzione dei moderatori umani con sistemi di intelligenza artificiale. La società proprietaria di Facebook e Instagram sta accelerando l’automazione dei controlli sui contenuti pubblicati sulle proprie piattaforme, ma all’interno dell’azienda cresce la preoccupazione per gli errori degli algoritmi e per le conseguenze che potrebbero avere sulla libertà di espressione e sul dibattito pubblico.

Meta utilizza sistemi automatizzati per individuare contenuti in violazione delle proprie regole già dal 2017, quando introdusse strumenti per filtrare materiale legato all’estremismo violento. Lo scorso marzo, tuttavia, ha annunciato un’ulteriore trasformazione del sistema di moderazione, con l’introduzione di modelli di AI più avanzati, capaci di intervenire su ogni genere di argomento. L’obiettivo dichiarato è rendere i controlli più rapidi ed efficaci, riducendo il numero di contenuti problematici che circolano online.

La transizione tecnologica, secondo le testimonianze raccolte dal quotidiano britannico, sarebbe però accompagnata da importanti tagli al personale. Alcuni gruppi di lavoro incaricati di verificare i contenuti sarebbero stati ridotti anche della metà o di due terzi, lasciando in alcuni casi soltanto piccoli nuclei di revisori. Una situazione che, ovviamente, rende più difficile affrontare le segnalazioni complesse e correggere gli errori degli algoritmi.

I limiti dell’AI

Il problema è che i sistemi automatici, spesso, non riescono a comprendere bene il contesto. Gli algoritmi, spiegano alcuni dipendenti, faticano a capire le sfumature linguistiche e culturali, in particolare nelle lingue diverse dall’inglese. Ironia, riferimenti locali, espressioni ambigue e contenuti che richiedono una valutazione articolata possono essere interpretati erroneamente, portando alla rimozione di post che non violano effettivamente le regole della piattaforma.

A differenza di un revisore umano, inoltre, un sistema automatizzato può intervenire su un numero enorme di contenuti in tempi molto brevi. Il che vuol dire maggiore raggio d’azione, ma anche maggiore rischio di ripetere l’errore di valutazione su vasta scala. Un dipendente ha dichiarato al Guardian che eliminare progressivamente i revisori umani significa rinunciare a competenze essenziali per prendere decisioni delicate e interpretare correttamente le politiche di moderazione.

Anche le possibilità di ricorso per gli utenti sembrano essersi ridotte. Quando un contenuto viene rimosso o un account viene sospeso, ottenere una revisione umana della decisione sembra essere diventato più difficile, soprattutto nei casi che richiedono una comprensione approfondita del contesto.

Le conseguenze politiche

La moderazione automatizzata potrebbe avere conseguenze anche sul dibattito politico, soprattutto durante elezioni, proteste e momenti di particolare tensione sociale. Secondo i ricercatori che monitorano la censura online, negli ultimi mesi si sono moltiplicati gli episodi di sospensione e limitazione degli account sulle piattaforme di Meta.

A documentare il fenomeno è Repro Uncensored, organizzazione che si occupa di monitorare le restrizioni sui social network. I casi registrati sono passati da 210 nel 2025 a 657 nei primi sei mesi del 2026. Le segnalazioni riguardano diversi Paesi, tra cui Brasile, Stati Uniti, Turchia e Stati membri dell’Unione europea.

Tra gli episodi monitorati figurano la sospensione dell’account statunitense “No Kings” alla vigilia delle elezioni di metà mandato e le restrizioni imposte a profili legati al presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva durante la fase più delicata della campagna elettorale. In altri casi sono stati coinvolti account dedicati alla salute riproduttiva e alle tematiche LGBTQIA+.

Martha Dimitratou, fondatrice di Repro Uncensored, ha avvertito che questo fenomeno potrebbe arrivare a influenzare il futuro politico di interi Paesi. I dipendenti di Meta interpellati dal Guardian ritengono che l’automazione possa contribuire a spiegare alcune di queste rimozioni su larga scala, ma non escludono che possano entrare in gioco anche valutazioni politiche. La complessità e l’opacità degli algoritmi rendono infatti difficile ricostruire tutti i fattori che determinano quali contenuti vengono limitati o eliminati e, soprattutto, per quale motivo.

Alcuni dipendenti richiamano per esempio le modifiche apportate da Meta ai propri algoritmi alla fine del 2023, modifiche che avevano ridotto sensibilmente la visibilità dei post pubblicati dagli utenti sulla Palestina. L’azienda ha respinto le accuse, ricordando di aver svolto verifiche indipendenti sui diritti umani e di aver introdotto strumenti per indirizzare i contenuti ai moderatori in grado di comprendere meglio i dialetti arabi.

La difesa di Meta

Interpellata dal giornale inglese sull’introduzione dell’AI, Meta ha sostenuto che i nuovi sistemi di intelligenza artificiale sono progettati per individuare più rapidamente e accuratamente le violazioni, riducendo gli errori. E quindi, insomma, questo aggiornamento è un bene.

Secondo i dati forniti dall’azienda, gli ultimi test mostrerebbero una riduzione del 13% degli errori rispetto ai moderatori umani e un aumento del 10% nell’individuazione delle violazioni effettive. Meta ha inoltre ricordato che gli utenti hanno la possibilità di contestare le decisioni prese dai sistemi di moderazione. Ma fino a che punto vogliamo affidare a un algoritmo la decisione di cosa possiamo o non possiamo dire online?

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