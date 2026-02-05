Questa settimana Meta ha annunciato un accordo pluriennale da 6 miliardi di dollari con la società specializzata in fibra ottica Corning, per realizzare una rete in fibra che colleghi tutti i suoi data center AI.

L’accordo, che durerà fino al 2030 secondo la Cnbc, prevede la fornitura di fibra e soluzioni ottiche per il progetto di connessione di tutti i data center di Meta che si trovano sul territorio statunitense.

Rete in fibra per connettere i suoi data center

Tra questi rientrano il progetto di punta di Meta, denominato Hyperion, un sito da cinque gigawatt nella a Richland, in Louisiana, e Prometheus, un sito da un gigawatt a New Albany, in Ohio.

“Per costruire i data center più avanzati negli Stati Uniti sono necessari partner di livello mondiale e una produzione americana”, ha detto Joel Kaplan, Chief Global Affairs Officer di Meta. “Siamo orgogliosi di collaborare con Corning, un’azienda con una profonda esperienza nella connettività ottica e un forte impegno nella produzione nazionale, per i cavi in ​​fibra ottica ad alte prestazioni di cui la nostra infrastruttura di intelligenza artificiale ha bisogno. Questa collaborazione contribuirà a creare posti di lavoro qualificati e ben retribuiti negli Stati Uniti, a rafforzare le economie locali e a garantire la leadership degli Stati Uniti nella corsa globale all’intelligenza artificiale”.

Data center pilastro di Meta

Costruire data center di intelligenza artificiale su larga scala per supportare la domanda futura è un pilastro della strategia di investimento di Meta per le infrastrutture di intelligenza artificiale, pari a 600 miliardi di dollari.

L’azienda dispone attualmente di 26 data center operativi o in costruzione negli Stati Uniti, con una capacità prevista di 20 GW entro il 2030.

Corning in vestirà in Carolina del Nord

A sua volta, questo investimento consentirà a Corning di espandere significativamente le sue strutture statunitensi per soddisfare la domanda, con Meta che fungerà da anchor tenant per la nuova espansione. “L’investimento amplierà la nostra presenza produttiva nella Carolina del Nord, sosterrà un aumento dei livelli di occupazione di Corning nello stato del 15-20% e contribuirà a sostenere una forza lavoro altamente qualificata di oltre 5.000 persone, tra cui scienziati, ingegneri e team di produzione presso due dei più grandi stabilimenti di produzione di fibre ottiche e cavi al mondo”, ha detto il presidente e CEO di Corning, Wendell P. Weeks.

Le azioni di Corning sono aumentate del 15,6% in seguito alla notizia.

