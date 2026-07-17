Messico, terremoto di magnitudo 7.3 a largo coste del Chiapas: rischio tsunami

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 7.3 è stato registrato oggi, venerdì 17 luglio, in Messico, a largo delle coste del Chiapas, secondo quanto rende noto l’United States Geological Survey che in un primo momento aveva parlato di magnitudo 7.4.

La scossa, che ha avuto l’epicentro, ad una profondità di 10 chilometri, nella zona di Puerto Madero, località portuale sul Pacifico a circa 13 chilometri dal confine con il Guatemala, ha fatto scattare l’allarme per il rischio tsunami.

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