Merz costretto a saltare il summit sullo Spazio di Macron a Parigi

Dopo le defezioni dell’ultim’ora da parte di Blue Origin di SpaceX, anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz non prenderà parte al summit internazionale sullo Spazio organizzato mercoledì e giovedì prossimo a Parigi dal Presidente francese Emmanuel Macron. Ma se la decisione delle due aziende statunitensi è figlia del pressing della Casa Bianca nei confronti delle aziende made in Usa per disertare l’evento del “nemico” di Trump,vale a dire il presidente francese Macron, per il cancelliere tedesco Merz il problema è lo choc per la sconfitta bruciante contro la AfD alle elezioni in Sassonia-Anhalt.

La batosta alle elezioni della Sassonia – Anhalt da parte della AFD hanno costretto il cancelliere a disdire l’impegno sullo Spazi a Parigi. I problemi in casa per la sua CDU sono troppo pesanti al momento per lasciare il campo e volare all’estero.

Merz cambia programma dopo la debacle

A confermare la decisione di Merz un portavoce, che ieri ha comunicato la cancellazione del viaggio per impegni troppo serrati, questioni di agenda che però sembrano piuttosto chiaramente una scusa del cancelliere, costretto a leccarsi le ferite in patria per affrontare l’umiliante sconfitta patita dal partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (AFD) nelle elezioni in Sassonia Anhalt.

Scrive Politico.eu che Merz incontrerà il presidente del Consiglio europeo António Costa e terrà un discorso al Bundestag mercoledì, mentre giovedì avrà incontri con il presidente degli Emirati Arabi Uniti Mohammed bin Zayed Al Nahyan e con diplomatici tedeschi.

Un altro colpo per Macron

L’assenza del leader tedesco rappresenta un ulteriore colpo per un vertice che diversi partecipanti hanno criticato definendolo privo di direzione e mal organizzato. La scorsa settimana, le principali aziende spaziali statunitensi, tra cui SpaceX di Elon Musk, hanno deciso di abbandonare l’evento dopo le pressioni della Casa Bianca affinché le aziende americane si ritirassero.

La ministra tedesca per la Ricerca, la Tecnologia e lo Spazio, Dorothee Bär, e il suo omologo francese, Philippe Baptiste, apriranno l’evento. Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, interverrà a una tavola rotonda, mentre la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, terrà un importante discorso al vertice.

Spazio, Commissione Ue: “No comment su assenza aziende Usa al vertice Parigi”

La presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen con i vicepresidenti Stéphane Séjourne e Henna Virkkunen al vertice sullo Spazio “dimostra il supporto importante e continuo dato allo spazio e alla nostra industria che ha bisogno di spazio per crescere a livello mondiale: non abbiamo commenti sula decisione di Paesi terzi di non partecipare”. Così un portavoce della Commissione europea interpellato durante il punto giornaliero con la stampa sull’assenza di aziende americane come SpaceX e Blue Origin al prossimo vertice sullo spazio di Parigi del 9 e 10 settembre.

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