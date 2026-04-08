La roadmap propone 22 misure per rafforzare la sovranità digitale europea: attrarre talenti, integrare il mercato unico, accelerare l’adozione dell’AI e sviluppare infrastrutture e dati locali, riducendo la dipendenza dai giganti tecnologici extraeuropei.

Europa, la sfida dell’AI: la roadmap di Mistral per conquistare la sovranità digitale

Un nuovo manifesto industriale per il futuro tecnologico dell’Unione europea. Con il playbook presentato da Mistral AI è messa nero su bianco una strategia in 22 misure per provare a sviluppare un’intelligenza artificiale (AI) più europea.

Il punto di partenza è chiaro: l’Europa ha perso terreno rispetto a Stati Uniti e Cina, diventando sempre più dipendente da infrastrutture, modelli e piattaforme sviluppati altrove. Una dipendenza che, come sottolinea il CEO della startup francese Arthur Mensch, non è solo economica ma anche politica e strategica, con rischi che vanno dalla sicurezza alla tenuta democratica.

Eppure, il continente dispone di asset unici, come l’eccellenza accademica, il mercato interno da oltre 450 milioni di cittadini e un approccio “human-centric” alla tecnologia, che possono ancora essere trasformati in un vantaggio competitivo. La questione, oggi, non è più se l’Europa possa competere, ma come costruire una vera sovranità tecnologica.

La risposta è nei quattro pilastri illustrati nel documento presentato Bruxelles dal titolo “European AI: A Playbook to Own It”.

1. Talenti: la vera materia prima dell’AI

Nel confronto globale sull’intelligenza artificiale, il capitale umano è la risorsa più scarsa e contesa. L’Europa forma talenti di altissimo livello, ma fatica a trattenerli, frenata da burocrazia, frammentazione e minore attrattività rispetto agli ecosistemi statunitensi.

La roadmap propone interventi concreti: un “AI Blue Card” europeo per attrarre ricercatori e ingegneri con procedure rapide e armonizzate, programmi di dottorato condivisi tra università e imprese, e iniziative di mobilità sul modello Erasmus per le competenze tecnologiche.

L’obiettivo è ambizioso: trasformare l’Europa nel principale hub globale per la ricerca e lo sviluppo dell’AI, invertendo la fuga di cervelli e creando un ecosistema integrato tra accademia e industria.

2. Mercato unico: un (grande) potenziale da liberare

Se il talento è il motore, essere in grado di operare su una scala più ampia significa poter contare su una fonte di energia illimitata. E qui emerge una delle principali criticità europee: la frammentazione.

Secondo il documento, espandersi da un Paese UE all’altro può essere più complesso che entrare nel mercato statunitense. Le startup europee crescono meno, raccolgono meno capitali e spesso finiscono per trasferirsi negli USA. Non a caso, oltre il 50% degli unicorni globali è americano, mentre meno del 10% è europeo.

La soluzione proposta è una vera integrazione del mercato unico digitale (su cui l’Unione punta da tempo): semplificazione normativa (riducendo sovrapposizioni tra AI Act, GDPR e altre normative), creazione di sportelli unici per la compliance, riconoscimento automatico degli atti societari e strumenti finanziari per mobilitare capitali.

Un passaggio cruciale anche nel contesto geopolitico: mentre i giganti tecnologici americani (sostenuti da Washington) spingono per attenuare la regolazione europea, il documento suggerisce un approccio diverso, basato su semplificazione e chiarezza, non su deregolamentazione.

3. Adozione: portare l’AI nell’economia reale e preferire soluzioni europee

Il terzo pilastro affronta un paradosso europeo: forte nella ricerca, debole nell’adozione. Solo il 20% delle imprese utilizza l’AI, e appena l’11% delle PMI.

Per colmare questo gap, la roadmap propone di usare la domanda pubblica come leva industriale. Le istituzioni europee dovrebbero adottare in via preferenziale soluzioni AI sviluppate in Europa, trasformando gli appalti pubblici in un motore di crescita per l’ecosistema locale.

Parallelamente, vengono suggeriti incentivi fiscali, voucher per l’accesso al calcolo e semplificazioni nelle procedure di procurement, per rendere l’AI accessibile anche alle piccole imprese.

Il messaggio è chiaro: senza un’adozione diffusa, l’innovazione resta sterile. E senza un mercato interno forte, l’Europa continuerà a dipendere da tecnologie sviluppate altrove.

4. Incentivare l’uso di cloud e infrastrutture “made in Europe”

Il nodo più strategico è forse quello infrastrutturale. Oggi, gran parte dei carichi di lavoro AI europei gira su infrastrutture controllate da player extra-UE. Una dipendenza che espone a rischi geopolitici e limita l’autonomia industriale.

Mistral propone un cambio di paradigma: investire in data center di nuova generazione, ad alta densità computazionale, alimentati da energia sostenibile e sotto controllo europeo. Parallelamente, suggerisce politiche per incentivare l’uso di cloud e infrastrutture “made in Europe”, soprattutto nei settori critici.

Accanto alle infrastrutture, il tema dei dati: la creazione di un “European Data Commons” per condividere dataset industriali e una grande biblioteca digitale per l’addestramento dei modelli AI.

L’obiettivo è costruire una filiera completa – dati, modelli, infrastrutture – che consenta all’Europa di non dipendere da hyperscaler stranieri.

Una sfida politica prima ancora che tecnologica

Il documento di Mistral AI ha il merito di spostare il dibattito dall’AI come questione tecnologica all’AI come scelta di politica industriale e strategica. Le quattro leve suggerite sono praticamente le stesse proposte dal recente studio pubblicato da BCG Henderson Institute: garantire capacità locale per eseguire carichi di lavoro critici; definire standard operativi che rendano l’AI affidabile e adottabile; incentivare l’uso concreto da parte delle imprese; attrarre capitali e competenze mantenendo il controllo sulle regole.

In un contesto segnato dalla competizione tra Stati Uniti e Cina, ma anche dalle pressioni dei grandi gruppi tecnologici contro una regolamentazione stringente, l’Europa è chiamata a trovare un equilibrio difficile: innovare senza rinunciare ai propri valori.

Come Key4Biz abbiamo più volte sollevato la questione centrale, strategica e urgente dell’indipendenza digitale. Una priorità strategica emergente per governi, imprese e cittadini, per gestire l’innovazione e la trasformazione digitale, per costruire un ecosistema in grado di proteggere servizi critici, infrastrutture e dati in modo autonomo e resiliente.

Il tema non si limita al solo concetto di “sovranità” su dati e infrastrutture, ma pone la necessità di costruire, in contesti responsabili, ecosistemi tecnologici consapevoli e sicuri, capaci di salvaguardare la competitività economica, la sicurezza e i diritti fondamentali delle persone.

La roadmap proposta da Mistral AI indica una direzione: meno frammentazione, più scala; meno dipendenza, più autonomia; meno teoria, più implementazione.

Resta da capire se le istituzioni europee sapranno raccogliere la sfida. Perché, come suggerisce implicitamente il documento, il tempo non è una variabile neutra: nella corsa globale all’intelligenza artificiale, chi arriva tardi rischia di restare indietro e soprattutto di rimanere dipendente da soluzioni e infrastrutture straniere.

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