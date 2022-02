Mercato Tlc, per il 72% dei consumatori canadesi ci vuole più concorrenza

Tre operatori posson bastare? Forse sì, però un po’ più di scelta non guasterebbe. La pensano così i consumatori canadesi, in particolare per quanto riguarda il mercato delle Tlc, dominato da Tre Big sul mercato (Bell, Telus e Rogers).

La mancanza di concorrenza contribuisce a far crescere i prezzi e produce meno scelta. E’ questo in sintesi il messaggio che scaturisce da un’indagine condotta in Canada per capire il sentiment della gente rispetto alle condizioni del mercato Tlc. Non è un mistero che in Canada ci siano i prezzi fra i più alti del mondo.

Il confronto

Un report ad hoc ha messo in fila i prezzi per i servizi wireless nel paese nel 2020 e il risultato parla chiaro: nel paese nord americano ci sono le offerte più care del mondo, seconde soltanto al Giappone.

I dati vengono raccolti e confrontati per Canada, Stati Uniti, Australia, Regno Unito, Francia, Italia, Germania e Giappone. Il livello 1 si riferisce a piani con 450 minuti di conversazione e 300 solo testo. Il livello 2 si riferisce a 1 GB di dati al mese e non include conversazioni o messaggi di testo. I livelli rimanenti includono conversazioni e messaggi di testo illimitati con limiti di dati specifici. Tutte le cifre sono in dollari canadesi.

Nel 2020, i canadesi che utilizzavano piani con 2-4 GB di dati e conversazioni e messaggi di testo illimitati pagavano il 64% in più rispetto a quelli del Regno Unito che utilizzavano lo stesso piano.

E’ da anni che i consumatori canadesi chiedono un cambiamento. Una recente indagine condotta da Ipsos mostra che le cose non sono migliorate negli ultimi tempi. Il campione preso in considerazione è formato da mille cittadini canadesi maggiorenni. Ebbene, per l’88% degli intervistati serve più competizione, e questo vale in diversi settori, ma il motivo è sempre lo stesso: è troppo facile altrimenti per le grandi imprese trarre vantaggio dai consumatori canadesi.

Chieste misure pro concorrenziali

Per il 90% del campione servono misure pro concorrenziali, che favoriscano le piccole aziende e ampliare così l’offerta per i clienti finali, abbattendo così i prezzi, puntando sulla qualità e sull’innovazione.

Le industrie delle telecomunicazioni e dei cavi hanno bisogno di più concorrenza, con il 72% dei voti.

I risultati non sono sorprendenti data la mancanza di concorrenza in Canada. Secondo il rapporto 2020 sul mercato delle comunicazioni della Canadian Radio-television and Telecommunications Commission (CRTC), Bell, Telus e Rogers (noti come i tre big del settore) hanno rappresentato quasi il 90% dei ricavi dei telefoni cellulari nel 2020.

I Tre BiG stanno proseguendo una tendenza storica. Appaiono in questa categoria per i risultati pubblicati nel 2017, 2018 e 2019.

