Nel 2023 i ricavi retail degli operatori delle tlc italiani mostrano una lieve ripresa rispetto all’anno precedente, registrando un + 2% e assestandosi a 22 miliardi di euro dopo un calo costante durato 13 anni e un picco negativo nel 2022 (21,7 miliardi). È quanto emerge dalla ricerca degli Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano presentata ad un evento a Roma.

Ricavi da rete mobile continuano a calare, cresce rete fissa

Ma questo non basta a recuperare il -32% di valore registrato nel periodo 2010-2023, frutto di dinamiche contrapposte: da un lato continua a diminuire i ricavi da rete mobile, che valgono 10,1 miliardi di euro, mentre crescono quelli da rete fissa pari a 11,9 miliardi, spinti in particolare dalla componente dei servizi Ict come Cloud, Cybersecurity e Internet of Things, che pesa per circa il 60% della nuova crescita. Questi in particolare, nell’ultimo decennio, sono cresciuti dal 14% rispetto a una media dei ricavi negli altri settori dell’1,3%: nel 2023 il valore dei servizi Ict ha raggiunto i 2,7 miliardi di euro e per il 2024 si stima una crescita a doppia cifra, superando la soglia dei 3 miliardi.

Investimenti punto critico

Il punto critico è quello degli investimenti: il ritorno degli operatori delle telecomunicazioni italiane nel 2023 ha superato quota zero, negli ultimi anni è stato costantemente inferiore al costo del capitale, creando un disincentivo agli investimenti. Ma il potenziale di sviluppo delle telco nel mercato digitale – si legge nell’analisi – è molto grande: nel 2024 solo il 10% della Digital economy è realizzato da società toc, cioè oltre 110 miliardi di euro, se si considera il valore complessivo del mercato Ict hardware software e servizi più e-commerce pavimenti Content Internet advertising. Nello specifico dei diversi ambiti tecnologici, oggi le tlc pesano il 25% del mercato del cloud, il 16% il mercato Cyber e l’1,9% di quello Iot.

