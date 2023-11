Gli utenti non vulnerabili che hanno un’utenza per l’energia elettrica attiva nel mercato tutelato e che non sceglieranno un fornitore sul Mercato Libero passeranno a un regime transitorio denominato Servizio a Tutele Graduali.

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

Si avvicinano le date che segnano la fine del mercato tutelato e il passaggio al Mercato Libero obbligatorio. Si parte a gennaio 2024, con la fine del mercato a maggior tutela del gas, e si prosegue ad aprile, con la fine del mercato tutelato dell’energia.

Gli utenti non vulnerabili che hanno un’utenza per l’energia elettrica attiva nel mercato tutelato e che non sceglieranno un fornitore sul Mercato Libero passeranno a un regime transitorio denominato Servizio a Tutele Graduali, le cui condizioni di funzionamento sono state stabilite dall’ARERA. In qualsiasi momento, prima e dopo la fine del mercato tutelato, gli utenti potranno scegliere di passare, gratuitamente e senza interruzioni nel servizio, al Mercato Libero.

Per monitorare le offerte luce e gas attive e trovare quella che si adatta meglio ai propri consumi, con l’obiettivo di massimizzare il risparmio in bolletta, ci si può collegare a SOStariffe.it e sfruttare il comparatore di offerte per individuare l’opzione più vantaggiosa.

Come funziona il Servizio a Tutele Graduali

Il Servizio a Tutele Graduali (STG) è il regime transitorio che, a partire da aprile 2024, prenderà il posto del regime tutelato dell’energia elettrica. Ha una durata triennale e, a partire dal 2027, questo sistema che servirà ad accompagnare gli utenti verso il Mercato Libero terminerà determinando il passaggio definitivo al mercato liberalizzato dell’energia elettrica.

Il mercato STG ha caratteristiche ibride tra quelle del mercato tutelato e quelle del Mercato Libero. Mentre le condizioni contrattuali sono stabilite dall’ARERA e sono simili a quelle applicate nel regime di maggior tutela, le condizioni economiche sono stabilite dai fornitori assegnatari delle utenze, sulla base del prezzo di mercato dell’energia e delle proprie politiche commerciali.

I clienti che non avranno completato il passaggio al Mercato Libero saranno assegnati automaticamente al mercato STG e a fornire loro l’elettricità sarà un fornitore individuato dall’ARERA tramite aste territoriali. Alla fornitura si applicheranno condizioni contrattuali di tipo PLACET, mentre la tariffa della luce sarà uguale per tutti i clienti del mercato.

Per le forniture di gas, non ci sarà il regime STG ma i clienti in Tutela che non sceglieranno un fornitore del Mercato Libero continueranno a ricevere il gas dall’attuale fornitore, con condizioni contrattuali ed economiche simili alle offerte PLACET. Anche in questo caso sarà possibile passare a un altro fornitore in qualsiasi momento.

Chi passerà al Servizio a Tutele Graduali

Attualmente sono circa 10 milioni le utenze attive nel mercato tutelato dell’energia, circa un terzo del totale. La fine del mercato tutelato ad aprile non interesserà tutti coloro che non hanno completato il passaggio al Mercato Libero, ma solo i clienti classificati come non vulnerabili, pari a poco più della metà del totale.

Rientra nella categoria dei clienti vulnerabili:

chi ha più di 75 anni;

chi ha una disabilità ai sensi della L. 104/92;

chi percepisce il bonus sociale;

chi vive in un’abitazione d’emergenza a seguito di una calamità;

chi vive in un’isola minore non collegata;

chi ha gravi problemi di salute e deve usare apparecchiature elettromedicali.

Per chi rientra in una di queste categorie dopo aprile 2024 non cambia nulla: stabilire le condizioni di fornitura continuerà a essere l’ARERA. Tutti gli altri utenti passeranno al Servizio a Tutele Graduali e dovranno pagare la bolletta secondo le modalità comunicate dal nuovo fornitore.

Conviene passare al Mercato Libero?

In questa fase di passaggio è necessario chiedersi se sia più conveniente passare al Mercato Libero oppure se non fare nulla e lasciare che la propria utenza passi al Servizio a Tutele Graduali. Per capire cos’è meglio fare è essenziale considerare quale sarebbe la spesa da sostenere in entrambi i casi.

In genere, le offerte dei fornitori sul Mercato Libero sono più convenienti rispetto a quelle del mercato tutelato o delle offerte PLACET, perché le tariffe sono stabilite da fornitori in concorrenza tra loro. Bisogna considerare anche che le offerte del Mercato Libero, specialmente se si opta per una tariffa indicizzata, sono più volatili e soggette a cambiare al variare dei parametri utilizzati per stabilire il prezzo dell’energia. Per valutare l’effettiva convenienza del passaggio al Mercato Libero si può usare il comparatore di SOStariffe.it. Tenendo conto dei propri consumi annui, si possono individuare le migliori offerte luce e verificare a quanto ammonta il risparmio totale. È utile anche tener conto delle promozioni stabilite dai fornitori e approfittare di condizioni particolarmente vantaggiose