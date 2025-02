Mercato energetico: i clienti in tutela sono ancora tanti, nonostante la crescita dei prezzi

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La fine del mercato tutelato del gas e dell’elettricità, registrata nel corso del 2024, ha fatto sì che la maggior parte delle utenze sia oggi servita nel mercato libero. C’è però una fetta ancora consistente di famiglie che continua a rimanere nel mercato a maggior tutela: si tratta di nuclei familiari vulnerabili, che rappresentano oltre il 10% del mercato.

Con un’attenta selezione delle offerte, per questi clienti si aprono le porte del risparmio: le migliori offerte luce e gas degli operatori del mercato libero permettono infatti di pagare bollette più leggere rispetto a quelle previste nel mercato a maggior tutela.

Sfruttando le potenzialità del comparatore di SOStariffe.it si può fare un confronto rapido e puntuale delle offerte dei fornitori partner e verificare quali sono le soluzioni tariffarie migliori per le proprie necessità, considerando il volume dei propri consumi e le abitudini di utilizzo di energia elettrica e gas.

Clienti in tutela: chi sono e quanti sono

Il Rapporto sul monitoraggio ARERA fa una fotografia del mercato energetico italiano a fine 2024, analizzando la struttura e i prezzi del mercato del gas e di quello dell’elettricità.

A settembre 2024, nel mercato elettrico i clienti domestici passati al mercato libero erano circa il 78%, con l’11% delle utenze nel Servizio a Tutele Graduali e l’11% di utenti vulnerabili rimasti in maggior tutela.

Sul mercato del gas, invece, le utenze domestiche passate al mercato libero erano quasi l’87% del totale, con il 13% di nuclei vulnerabili ancora serviti in tutela.

Fanno parte della categoria dei clienti vulnerabili, e quindi hanno diritto a mantenere il servizio di maggior tutela o di rientrare in tutela dal mercato libero:

Chi ha più di 75 anni;

I nuclei familiari in cui ci sono membri disabili;

I nuclei che percepiscono il bonus sociale;

Le famiglie che vivono in una situazione abitativa d’emergenza;

Le famiglie che vivono in un’isola minore non interconnessa.

Per chi è servito in regime di maggior tutela le tariffe luce e gas sono fissate dall’ARERA e riflettono l’andamento dei prezzi all’ingrosso dell’energia. L’aggiornamento avviene su base mensile per il gas e su base trimestrale per l’elettricità. Anche se, sulla carta, questo sistema espone meno i clienti alle fluttuazioni di mercato, la rigidità delle tariffe impedisce di approfittare di offerte e promozioni e può tradursi in bollette più elevate. Chi è in Tutela, infatti, non può bloccare il prezzo dell’energia (per almeno 12 mesi) a differenza di quanto avviene sul mercato libero.

Passare al mercato libero per risparmiare sulle bollette

Facendo un’attenta analisi delle tariffe disponibili sul mercato libero è possibile trovare proposte che garantiscono prezzi inferiori rispetto a quelli applicati nel mercato di maggior tutela, sia per l’elettricità sia per il gas.

Dato il periodo caratterizzato da un’elevata incertezza sui prezzi e da un’alta volatilità, prendere in considerazione il passaggio al mercato libero può rivelarsi la migliore soluzione anche per i clienti vulnerabili.

A partire dalla seconda metà del 2024, infatti, sia il PUN (il prezzo all’ingrosso dell’elettricità) sia il PSV (il prezzo all’ingrosso del gas) hanno registrato una sostanziale crescita, raggiungendo a inizio 2025 valori più alti rispetto allo scorso anno. A gennaio 2024, ad esempio, il PUN era 0,099 €/kWh mentre il PSV era 0,333 €/Smc. Un anno dopo, a gennaio 2025, gli indici sono aumentati fino ad arrivare a 0,143 €/kWh e 0,534 €/Smc.

Gli aumenti sono dovuti, come sottolinea la stessa ARERA, in parte a dinamiche stagionali, legate all’aumento della domanda di gas, in parte al perdurare di tensioni geopolitiche a livello internazionale. Come risultato, il prezzo d’acquisto del gas sul mercato all’ingrosso è in salita e ciò si riflette anche sul prezzo dell’elettricità e sul costo delle bollette per gli utenti finali.

Di fronte a questo scenario di rialzi generalizzati dei prezzi, chi è servito in maggior tutela può provare l’efficacia del servizio offerto dal comparatore di SOStariffe.it, che mette a confronto gratuitamente le migliori proposte dei fornitori partner sul mercato libero e permette di evidenziare quelle che assicurano la spesa minore. Per un risultato personalizzato, è possibile anche richiedere un’analisi gratuita della bolletta e fare una simulazione di spesa, indicando i propri volumi annui di consumo di luce e gas.

