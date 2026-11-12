Fastweb+Vodafone e Tim si dividono più di metà della fibra pura, al terzo posto si piazza Wind Tre. I numeri di rete fissa e mobile secondo i dati Agcom relativi al primo semestre 2026.

Truenumbers è l’appuntamento settimanale con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui. .

Tim seconda con il 27,1%. In tre mesi le linee sono aumentate di 309mila unità

Gli eterni rivali nel mercato delle Tlc: Vodafone (con Fastweb) e Tim. Chi delle due società ha la maggiore quota di mercato? Lo dice il rapporto dell’Agcom che, periodicamente, aggiorna lo stato dell’arte della concorrenza nel mercato delle telecomunicazioni fisse, mobili e fibra.

Subito il dato più importante: la battaglia, a marzo 2026, è vinta da Fastweb+Vodafone che ha il 28,7% delle linee in fibra pura, seconda Tim coni l 27,1%: la differenza sono circa 120mila linee.

Quote di mercato nella fibra: il distacco tra Tim e Vodafone

L’Agcom è l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, cioè l’ente pubblico che vigila su telefonia, televisioni e poste. Il dato di marzo è particolarmente importante, perché la fusione societaria tra Vodafone e Fastweb è operativa dal primo gennaio di quest’anno, anche se l’acquisto della società della fibra, Fastweb, dalla svizzere Swisscon si è conclusa nel 2024.

Un dettaglio importante prima di proseguire: l’Agcom dice chi ha più clienti, ma non dice chi ha posato la fibra sulla quale quei clienti fanno passare i loro dati: sempre secondo Agcom la fibra pura, che i tecnici chiamano Ftth, quella che arriva con il cavo ottico fino all’abitazione, contava 7,39 milioni di linee, il 36,1% di quelle fisse italiane. La fibra mista, che i tecnici chiamano Fttc, si ferma invece all’armadio in strada e in casa del cliente arriva la classica fibra in rame.

Tra il primo e il secondo solo 120mila contratti

Come mostra il grafico in apertura, Fastweb+Vodafone e Tim si dividono più di metà della fibra pura, mentre Wind Tre è terza e molto più indietro. A marzo 2025 il vantaggio di Fastweb+Vodafone su Tim era di 4,6 punti, con il 31,3% contro il 26,7% ma in dodici mesi il distacco si è quindi ridotto di quasi due terzi.

La riduzione dipende soprattutto dalla discesa del primo in classifica. Fastweb+Vodafone ha perso 2,6 punti di quota sulla fibra pura in un anno, mentre Tim ne ha guadagnati 0,4. La fibra pura è però cresciuta del 19,7% in dodici mesi e questo significa che i clienti che vanno super-veloce su Internet sono aumentati, e anche di molto.

Il singolo operatore che ha guadagnato di più sulla fibra pura è Iliad, la società francese che ha lanciato la sua fibra in Italia solo nel gennaio 2022, ma la sua quota è salita al 7,3% con un punto in più in un anno.

Sky Italia, con la sua offerta di internet per la casa, è al 6,3% e ha guadagnato 0,6 punti.

Quote di mercato nella rete fissa, Tim resta prima

Allargando lo sguardo a tutte le linee fisse, la classifica si ribalta. A marzo 2026 Tim ha il 35,3% delle linee fisse italiane, contro il 27,4% di Fastweb+Vodafone. Tim ha comunque perso 1,7 punti in un anno, il calo più forte fra i grandi operatori del fisso. Ecco il grafico interattivo.

Il primato di Tim sul fisso poggia soprattutto sulle tecnologie meno recenti: sulla fibra mista Tim ha il 38,6% e Fastweb+Vodafone il 32,3%, ma bisogna considerare che la fibra mista ha perso il 9,3% delle linee in un anno. Il primato di Tim sta quindi in un mercato che si restringe, mentre il primato di Fastweb+Vodafone sta in un mercato che cresce.

C’è poi la connessione via radio, che porta internet con un’antenna dove il cavo non arriva e che i tecnici chiamano Fwa. Sulle sue 2,73 milioni di linee è prima Eolo con il 23,9%, ma Tim è arrivata al 23,2% con 3,7 punti in più in un anno.

Quote di mercato nella telefonia mobile, Iliad è al 16%

Sul mobile i ruoli di Tim e Fastweb+Vodafone sono invertiti rispetto al totale del fisso. Delle 111,3 milioni di Sim attive a marzo 2026, Fastweb+Vodafone ne ha il 30,3%, contro il 25,1% di Tim ma il totale comprende anche le Sim dei macchinari, come contatori, automobili e terminali di pagamento. Le Sim usate dalle persone, che l’Agcom chiama «human», raccontano una gara molto più stretta. Fastweb+Vodafone ha il 25,2%, Wind Tre il 23,6% e Tim scende al terzo posto con il 22,3%. Tim ha perso più di un punto in un anno sulle Sim usate dalle persone. Ecco i dati nel grafico interattivo (le percentuali sono arrotondate).

Chi cresce è ancora Iliad, che sulle Sim usate dalle persone è arrivata al 16,1% con un punto in più in un anno. Tim conserva invece un primato preciso: ha il 60,3% delle Sim in abbonamento, che però sono meno di una su dieci fra quelle usate dalle persone. Il resto è fatto di ricaricabili, dove Fastweb+Vodafone è prima con il 25,5%.

Gli operatori minori guadagnano il 10%

Sul fisso i due operatori più grandi stanno perdendo terreno insieme: in un anno Fastweb+Vodafone ha ceduto 0,7 punti sul totale delle linee, mentre gli operatori minori sono saliti al 10% con 1,5 punti in più. Sky Italia è al 4,4% con 0,6 punti in più. Il sorpasso più visibile dell’ultimo Osservatorio Agcom riguarda la sesta posizione del fisso. Iliad ha raggiunto il 2,6% delle linee e ha superato Tiscali, scesa al 2,5%. Tiscali è lo storico operatore sardo nato a Cagliari, oggi controllato dal gruppo Tessellis.

Bollette: chi l’aumenterà dal 2027

Le famiglie e le imprese italiane usano la rete fissa sempre di più: ogni linea veloce ha consumato in media 11,66 gigabyte al giorno nel primo trimestre 2026, oltre la metà in più rispetto al primo trimestre 2022. I ricavi della rete fissa sono saliti a 18,54 miliardi di euro nel 2025, il 7,9% in più del 2024, mentre quelli della rete mobile sono rimasti poco sotto gli 11 miliardi.

Seguendo i trend di mercato, anche le bollette si stanno muovendo: dal 1° novembre 2026 Fastweb aumenta il canone di alcune offerte per la casa fra 0,98 e 3,52 euro al mese, secondo l’avviso pubblicato sul sito dell’operatore. L’aumento massimo vale oltre 42 euro l’anno, e chi non lo accetta può recedere entro il 1° gennaio 2027.

Nella fibra 309mila linee in tre mesi

La fibra pura ha ancora molto spazio per crescere, e la classifica dei prossimi anni dipende da chi conquisterà i nuovi abbonati. Secondo la nuova Strategia per la banda ultralarga allo studio del governo, gli abbonati sono sotto il 30% delle linee già pronte, e l’obiettivo è arrivare al 52% entro il 2031. Fra le misure in discussione c’è un voucher per le famiglie, ancora senza coperture né beneficiari definiti.

Infine: nel solo primo trimestre 2026 la fibra pura ha aggiunto circa 309mila linee in tre mesi, più del doppio delle circa 120mila che oggi separano Fastweb+Vodafone da Tim.

I dati si riferiscono al primo trimestre 2026

Fonte: Agcom

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz