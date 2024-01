Il mercato globale degli smartphone ha ripreso a correre alla fine del 2023, e il nuovo anno si è aperto con nuovi modelli premium di Samsung, Xiaomi e OnePlus. La speranza del mercato è per una netta inversione di tendenza quest’anno.

Secondo l’ultima ricerca di Canalys, le spedizioni mondiali di smartphone sono cresciute dell’8% su base annua nel quarto trimestre del 2023, raggiungendo 320 milioni di unità, invertendo il trend dopo sette trimestri consecutivi di declino.

La classifica

Apple ha guidato il mercato nel quarto trimestre con una quota del 24% delle spedizioni, grazie al lancio dei nuovi iPhone. Samsung è al secondo posto con il 17%. Xiaomi si è classificata terza, con una crescita di oltre il 20% su base annua nel quarto trimestre.

TRANSSION è salito al quarto posto per la prima volta, beneficiando della ripresa dei mercati emergenti. Con una quota di mercato del 7%, vivo ha completato i primi cinque. Per l’intero anno 2023, le spedizioni globali di smartphone hanno raggiunto 1,1 miliardi di unità, in calo del 4% rispetto all’anno precedente.

Per la prima volta, Apple ha superato Samsung diventando il principale fornitore dell’anno in termini di spedizioni, sebbene entrambe le quote siano state arrotondate al 20%. Xiaomi, OPPO e TRANSSION detenevano rispettivamente quote del 13%, 9% e 8%.

Prezzo elemento cruciale

Ci sono già stati molti nuovi lanci di punta di Android che sfruttano la tendenza dell’intelligenza artificiale sul dispositivo, da parte di Google Pixel e di diversi fornitori cinesi, come HONOR, OPPO, vivo e Xiaomi.

Il prezzo resta sempre una variabile sensibile in diversi mercati, come ad esempio l’India. Ma la percentuale di smartphone 5G comincia ad essere consistente, superando la metà delle vendite.

Resta il tema della mancanza pressoché totale di use case in grado di attrarre nuovi clienti sia nel segmento Consumer sia in quello Enterprise.

Una soluzione che sembra trovare il gradimento dei consumatori è la cosiddetta home automation, vale a dire la gestione dei dispositivi e dei sistemi domestici a distanza tramite smartphone.