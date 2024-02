In pochi anni i Paesi BRICS inizieranno a far pesare la propria capacità di consumo interno e le imprese di tutto il mondo non potranno non tenerne conto, anche riposizionando le catene di approvvigionamento. Ecco la classifica mondiale delle economie che vedranno la maggiore espansione della base dei consumatori. Le economie del G7 in crisi, Italia e Giappone in declino.