Meno America nelle nostre vite. Riconquistare la sovranità digitale europea

Prezzo: 15,00 euro

Pagine: 120

ISBN: 9791255541677

Tlon Editore

Pubblicato: 2026

Nel 1999, a Davos, Bruno Giussani vide fallire un tentativo di autoregolamentazione dell’industria digitale: Jeff Bezos rifiutò di firmare il codice sulla privacy siglato da Bill Gates. Da allora l’autore ha visto quelle tecnologie farsi piattaforme onnipresenti, capaci di influenzare la vita di miliardi di persone.

Nel frattempo l’Europa si è lasciata colonizzare: le sue imprese, amministrazioni e difesa dipendono da infrastrutture controllate dalle Big Tech, sempre più allineate alle priorità di Washington.

Giussani racconta come la nostra dipendenza tecnologica sia un fattore primario di vulnerabilità sistemica, come abbiamo barattato l’autonomia con la comodità e l’efficienza, e lancia un appello: meno America nelle nostre vite. È tempo di costruire una sovranità digitale europea, per riprenderci le infrastrutture della nostra sfera pubblica e privata, e l’immaginario con cui pensiamo il futuro.

Bruno Giussani è giornalista e autore. Per quasi vent’anni è stato curatore globale e direttore europeo delle conferenze TED. Ha collaborato con il «New York Times», il «Wall Street Journal» e «The Economist», e ha guidato la strategia digitale del World Economic Forum.

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