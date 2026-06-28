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Meloni-Trump, il sondaggio: per il 61% ha ragione la presidente del Consiglio

Meloni-Trump, il sondaggio: per il 61% ha ragione la presidente del Consiglio

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Meloni-Trump, il sondaggio: per il 61% ha ragione la presidente del Consiglio Adnkronos

(Adnkronos) – Chi ha ragione tra Giorgia Meloni e Donald Trump dopo le ultime polemiche? Il 61% ritiene che abbia ragione la presidente del Consiglio, il 9% il presidente Trump, il 30% dichiara di non sapere, risponde il campione di riferimento dell’ultimo sondaggio dell’istituto Piepoli. Ha ragione la premier per l’85% dell’elettorato di centrodestra, per il 57% del centrosinistra, per il 48% del M5S, per il 72% di Futuro nazionale. Si schiera con Trump il 4% del centrodestra, il 9% del centrosinistra, il 24 del M5S, il 10% di Futuro Nazionale. 

Cosa dovrebbe fare ora Giorgia Meloni? Per il 52% dovrebbe allontanarsi ulteriormente dal presidente americano. Per il 25% dovrebbe riavvicinarsi a Trump, mentre il 23% non sa esprimersi. Per il 47% dell’elettorato di centrodestra, la presidente del Consiglio dovrebbe prendere ulteriormente le distanze. Dovrebbe farlo per il 60% del centrosinistra, per il 59% del Movimento 5 Stelle, per il 60% di Futuro Nazionale. Provare a riavvicinarsi a Trump è il ‘consiglio’ che arriva dal 34% del centrodestra, dal 25% del centrosinistra, dal 12% del Movimento 5 Stelle e dal 12% di Futuro Nazionale. 

Il livello complessivo di fiducia verso Trump è pari al 10% (poco il 25% e per nulla il 55%). Per area politica, nel centrodestra si arriva al 21% per Forza Italia, 17% per gli elettori della Lega e 9% per quelli di Fratelli d’Italia. L’elettore quanta fiducia ha in Giorgia Meloni presidente del Consiglio? Il livello complessivo arriva al 42% (molto 17%, abbastanza 25%). Alla domanda ha risposto ‘poco’ il 24% e ‘per nulla’ il 29%. Senza opinione al 5%. Per quel che riguarda i dati relativi alle aree politiche, la fiducia nel centrodestra per Meloni è all’81%, nel centrosinistra al 14%, nel M5S all’8%. Nel centrodestra, Fratelli d’Italia 90%, Forza Italia 79%, Futuro Nazionale 65%, Lega 62%. 

politica

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Redazione Key4biz

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