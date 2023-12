Meloni: “Sogno piattaforma per made in Italy con Poste”

Le notizie selezionate e raccontate dalla nostra prospettiva.

Promozione online del made in Italy. Giorgia Meloni, intervistata in esclusiva dal TG Poste, lancia la proposta: “Immagino una piattaforma online di Poste italiane per dare a tutti l’opportunità di vendere il prodotto italiano e dall’altra parte certificare cosa sia made in Italy”.

Geopolitica. Intervista al professor Michele Geraci, ex sottosegretario al Mise nel Conte I: “Io sono per l’utilizzo delle tecnologie di chi le ha e le può fornire”.

Comunicazione e media. I dati del 57esimo Rapporto Censis sulla situazione sociale del Paese presentato oggi.

Clicca qui per leggere la Dailyletter