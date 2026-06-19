Meloni risponde a Trump: “Allibita, dichiarazioni totalmente inventate”

(Adnkronos) – Giorgia Meloni risponde con un video sui social alle dichiarazioni di Donald Trump in un’intervista telefonica esclusiva a ‘L’Aria che tira’ su La7. Il presidente Usa ha dichiarato che la premier italiana lo “ha implorato di fare una foto con lei”. “Sono francamente allibita”, dice Meloni definendo le dichiarazioni di Trump “totalmente inventate”. “Non so perchè il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade”.
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