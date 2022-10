Meloni: “Rete unica pubblica”. Ma con quale Progetto?

25 ottobre 2022. È stato il giorno del discorso programmatico di Giorgia Meloni alla Camera.

La premier ha richiamato il progetto di rete unica, ma, ovviamente, non è entrata nei dettagli su come risolvere il dossier più importante sulla sua scrivania. E non poteva mancare la crisi energetica nel suo intervento.

In primo piano, sulla nostra home page, anche il report di Mediobanca sulle telecomunicazioni: continua il calo dei ricavi in Italia, mentre la penetrazione del 5G è deludente: ferma all’8,7% del totale.

Per leggere la dailyletter clicca qui