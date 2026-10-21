Meloni registra il copyright della sua voce contro deepfake e disinformazione

L’obiettivo di Giorgia Meloni è quello di evitare il furto e l’uso distorto della sua voce in ottica antifake e AI, in vista delle prossime elezioni politiche.
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''Io sono Giorgia'' la Premier registra il copyright della sua voce
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