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Meloni registra il copyright della sua voce contro deepfake e disinformazione
Roma, 21 ottobre 2026

Meloni registra il copyright della sua voce contro deepfake e disinformazione

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Meloni registra il copyright della sua voce contro deepfake e disinformazione Video

''Io sono Giorgia'' la Premier registra il copyright della sua voce

L’obiettivo di Giorgia Meloni è quello di evitare il furto e l’uso distorto della sua voce in ottica antifake e AI, in vista delle prossime elezioni politiche.

https://www.youtube.com/shorts/CGHpgfQWj34

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