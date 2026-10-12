Meloni e “la via italiana all’AI”

Oggi apriamo con l’intervento della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, che dal palco di Assolombarda annuncia la volontà di introdurre in Legge di bilancio una misura fiscale per agevolare gli investimenti in software utilizzati tramite contratti di cloud.

“Con la physical AI applicata alla manifattura industriale avremo la via italiana all’AI, alimentata anche dall’energia nucleare”, che secondo la Premier torneremo a produrre entro il prossimo decennio.

Negli Stati Uniti, intanto, Anthropic ha aggiornato le condizioni d’uso per vietare comportamenti ripetutamente abusivi o crudeli verso la sua AI Claude. La nuova policy sarà in vigore dal 12 novembre.

Amazon LEO, infine, ha fatto sapere di aver costruito più di 1000 satelliti e si sta occupando di assicurarsi più slot di lancio, i primi due previsti entro l’anno.



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