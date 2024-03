Meloni: “Da Cdp 1 miliardo per l’IA in Italia”

L’intervento previsto sull’intelligenza artificiale, annunciato oggi dalla Premier Meloni, è di 1 miliardo di euro in totale, in parte nuove risorse (200 milioni di euro), in parte fondi già esistenti (800 milioni).

In vista della Riunione Ministeriale G7 su Industria, Tecnologia e Digitale, del 14 e 15 marzo 2024, Il Sottosegretario per l’Innovazione Alessio Butti, chiama a raccolto a Roma il mondo delle imprese, della ricerca, delle istituzioni e delle startup.

Censis: 3 italiani su 4 incerti sugli effetti dell’IA e per 6 italiani su 10 l’IA è la fine della privacy.

Leggi il resto delle notizie nella nostra dailyletter del 12 marzo 2024.