“Credo che Poste italiane abbia il know-how e la capacità di realizzare una piattaforma online del made in Italy per dare a tutti l’opportunità di vendere il prodotto italiano e dall’altra certificare cosa sia prodotto italiano”. L’ha detto Giorgia Meloni nella videointervista esclusiva rilasciata a Federica De Sanctis del TG Poste.

Meloni: “Il progetto Polis uno dei più belli esempi di come mettere a terra il PNRR”

La premier, nella videointervista di circa 20 minuti, ha commentato, con orgoglio, il progetto ‘Polis’ portato avanti da Poste italiane per erogare i servizi digitali della pubblica amministrazione nei Comuni con meno di 15mila abitanti, che rappresentano il 95% dei Comuni d’Italia. “L’efficacia e efficienza di Poste italiane e la sua capillarità sul territorio si sposano con una serie di servizi che noi siamo in grado di portare a tutti. E credo che la velocità di esecuzione da parte di Poste del progetto ‘Polis’ sia uno dei più belli esempi di come il PNRR va messo a terra. Sono molto soddisfatta di come stiamo realizzando il progetto Polis, insieme”.

Da questo mese l’ufficio postale dei Comuni con meno di 15mila abitanti potrà erogare il passaporto, mentre da febbraio rilascerà anche le carte di identità elettroniche e i servizi dell’Agenzia delle Entrate.