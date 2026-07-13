»
»
Meloni a Palermo: “Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell’ombra è stato sconfitto”

Meloni a Palermo: “Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell’ombra è stato sconfitto”

di |
Meloni a Palermo: “Falcone e Borsellino isolati ma chi ha tramato nell’ombra è stato sconfitto” Adnkronos

(Adnkronos) – “I giudici Falcone e Borsellino erano due uomini, due amici, due persone con una vita accomunata anche nel loro destino terribile: hanno conosciuto solitudine e isolamento, alimentati talvolta persino da chi avrebbe dovuto aiutarli e sostenerli. Ma, come dimostrano anche le più recenti indagini della Procura di Caltanissetta, emerse anche grazie al lavoro della commissione Antimafia, chi ha tramato nell’ombra è stato sconfitto”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a Palermo, al Museo del Presente Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, per la cerimonia dello svelamento della Fiat Croma su cui viaggiavano Falcone e la moglie Francesca Morvillo il 23 maggio del 1992. 

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Politica

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche