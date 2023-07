Meloni: ‘A breve un Chips Act italiano’

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni annuncia l’intenzione di lanciare in tempi stretti un ‘Chips Act’ nazionale, per consentire al nostro paese di competere nell’arena del tech e di uscire dalla morsa tecnologica fra Usa e Cina. Il ministro del Mimit Adolfo Urso conferma il piano nazionale sulla microelettronica in Cdm ai primi di agosto.

Open Fiber: tempo scaduto. Si avvicina la resa dei conti? L’interesse del Paese reclama chiarezza: ci sono soldi pubblici investiti a fronte di obiettivi mancati. Ci sono poi altre risorse del PNRR a fronte di lavori che dovevano ampiamente essere stati avviati entro il 30 giugno.

Aree bianche, scaduta a fine 2022 l’autorizzazione della Ue agli aiuti di Stato per la realizzazione della rete in fibra. E ora? Cosa farà il Governo italiano?

Per leggere la dailyletter del 3 luglio clicca qui.