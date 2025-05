Il Dipartimento dell’Economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF), istituito nel 2023, ha assunto un ruolo centrale nella gestione delle partecipazioni statali e nella valorizzazione del patrimonio pubblico. Dopo le dimissioni, il 30 aprile scorso, di Marcello Sala, come Direttore Generale, perché nominato presidente di Nexi, al suo posto, il ministro Giancarlo Giorgetti ha chiamato alla guida del Dipartimento Francesco Soro, amministratore delegato e direttore generale dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L’incarico è stato approvato dal recente Consiglio dei Ministri.

FRANCESCO SORO

Ecco cosa farà il DG Francesco Soro al Dipartimento dell’Economia del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF)

Il Dipartimento ha consolidato competenze precedentemente distribuite tra diverse direzioni del MEF, in particolare quelle relative agli interventi finanziari nell’economia, alla gestione delle partecipazioni societarie dello Stato e alla valorizzazione del patrimonio pubblico .

Competenze del Dipartimento dell’Economia

Il Dipartimento si articola in tre direzioni generali:

Interventi finanziari in economia: gestisce le politiche di sostegno ai diversi settori economici, infrastrutture e welfare, inclusi gli strumenti di garanzia pubblica e le politiche tariffarie e concessorie.

Partecipazioni societarie e tutela degli attivi strategici: si occupa della governance delle società partecipate dallo Stato, monitorando l’attuazione del Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) e gestendo le operazioni di privatizzazione e dismissione .

Valorizzazione del patrimonio pubblico: cura il censimento e l’analisi delle componenti dell’attivo delle pubbliche amministrazioni, promuovendo politiche di razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare e delle concessioni .

Il profilo di Francesco Soro

Laureato in giurisprudenza con una tesi sulla partecipazione al capitale delle banche, Soro ha anche una forte esperienza istituzionale e di public affairs. È stato anche Direttore Generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali al Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Infine, tra gli altri ha ricoperto il ruolo di dirigente generale al Dipartimento del Tesoro, da agosto 2021 a giugno 2023, prima per il governo di Mario Draghi e poi per quello della premier Giorgia Meloni.

