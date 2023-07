McKinsey, lo stipendio nelle big della consulenza

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Si parte da 2mila euro netti al mese. Un top manager arriva a 40mila

Il governo italiano ha arruolato il gigante mondiale delle società di consulenza McKinsey che avrà così un ruolo di supporto alle scelte per far ripartire l’economia. La società fornirà analisi dei dati e dell’impatto dei singoli progetti selezionati dal Tesoro. In cambio, la società avrà un “rimborso spese” ma sarà sicuramente maggiore la ricaduta in termini di immagine che di fatturato.

McKinsey e le altre società di consulenza

La società di consulenza McKinsey è la più prestigiosa degli Stati Uniti secondo un sondaggio svolto dalla società di ricerca Vault. La seconda classificata è la Boston Consulting Group, un altro gigante della consulenza finanziaria mondiale, che ha totalizzato un punteggio di 8,74 nel 2019 su un massimo di 10.

Quattro società di consulenza hanno il 40% del mercato

La terza azienda, come mostra il grafico qui sopra, è Bain & Company (8,6). Non sorprende di trovare nella top ten le cosiddette “big four”, cioè le aziende di consulenza più note che occupano circa il 40% del mercato globale. Sono Deloitte, valutata 7,12, PwC (PricewaterhouseCoopers), che ha totalizzato 6,75, EY (Ernst & Young), con 6,47 e KPMG (6,16). Anche Accenture è presente nella top ten. A seguire compaiono altre società ugualmente note nel settore come Gartner, Capgemini, Oracle Consulting e Northrop Grumman Corporation, attiva nel settore aerospaziale e della difesa, che fornisce anche consulenza informatica.

Qual è la migliore società di consulenza per i dipendenti?

Fare consulenza, sì, ma dove? La migliore società dove lavorare secondo l’opinione dei dipendenti, è ancora McKinsey, almeno negli Stati Uniti. Il punteggio è altissimo: arriva a 9,27. Boston Consulting Group la segue a breve distanza, con un punteggio di 9,19. La differenza con Bain & Company, che anche in questo caso si piazza al terzo posto, è minima: la valutazione è di 9,16.

Le “big four”, come si può vedere nel grafico qui sopra, sono presenti, anche se in ordine diverso rispetto alla classifica sul prestigio. Deloitte rimane al quarto posto, mentre PwC ed EY si scambiano: stavolta EY (Parthenon) supera PwC, anche se di poco. KPMG ha totalizzato un punteggio di 7,38.

Gli stipendi dei consulenti

Secondo lo stesso studio EY – Parthenon è l’azienda dove i dirigenti sono pagati di più in assoluto (170mila dollari all’anno), mentre ai dipendenti laureati o in possesso di master conviene lavorare alla Putnam Associates (105mila dollari). Questi sono gli stipendi base previsti per il 2020 per le società di consulenza finanziaria prese in esame. PwC Strategy& e Boston Consulting Group si susseguono a breve distanza. Il grafico in basso mostra gli stipendi dei dipendenti semplici.

Fare consulenza alla McKinsey and company conviene di più ai dirigenti, che vengono pagati 165mila dollari di base (più 35mila dollari di bonus), mentre Accenture Strategy sale nella classifica degli stipendi dei consulenti finanziari semplici (87mila dollari), ma scende in quella dei dirigenti (150mila dollari), illustrata nel grafico in basso.

Quanto guadagna un consulente McKinsey in Italia

Ora vediamo quanto guadagna un consulente McKinsey in Italia. Per chi esce dall’Università con una laurea in economia o, meglio, chi ha appena terminato un master sempre economico, lavorare in una delle big Three, come McKinsey, Bain e Boston consulting, è un avvio di carriera prestigiosissimo. Che può aprire le porte a incarichi in aziende clienti delle società ancora meglio remunerati.

Già, perché gli stipendi alla McKinsey sono tutt’altro che bassi. A inizio carriera il neo assunto può arrivare a guadagnare 2mila euro netti al mese oltre ai quali si può aggiungere una retribuzione variabile di 4 o anche 5mila euro l’anno. Dopo alcuni anni i migliori possono fare carriera e guadagnare tra i 45 e i 55mila euro l’anno, cioè fino a 2.700 euro al mese netti.

Quanto guadagna un top manager di McKinsey

Un associate di McKinsey arriva a 70mila euro mentre un Senior a 80mila più, come sempre, una certa parte variabile a seconda dei risultati. In qualità di engagement manager un dipendente di McKinsey guadagna fino a 100mila euro l’anno. Successivamente si entra nell’”Olimpo” dei principals e dei partner dove le retribuzioni arrivano a toccare anche i 40mila euro al mese più la parte variabile. Oltre a questo, praticamente fin dall’inizio della carriera, il consulente McKinsey ha diversi benefit che possono andare dal telefonino, all’auto a soldi per la propria formazione professionale.

Che cosa è il lavoro di consulenza di McKinsey?

Va bene, ma in che cosa consiste davvero il lavoro di consulenza nelle società come McKinsey? In effetti è difficile definire un ambito preciso perché le attività sono molto diversificate e comprendono, per esempio:

Consulenza strategica: Forniscono consulenza e supporto nell’elaborazione di strategie aziendali, definendo visione, mission e obiettivi, analizzando mercati e competizioni, identificando opportunità di crescita e suggerendo modi per migliorare la posizione competitiva. Consulenza operativa: Si concentrano sul miglioramento delle operazioni aziendali attraverso l’ottimizzazione dei processi, l’implementazione di nuove tecnologie, l’ottimizzazione della supply chain, il controllo dei costi e l’aumento dell’efficienza. Consulenza finanziaria: Offrono servizi finanziari, inclusi il bilancio, la gestione del capitale, la valutazione del rischio, la pianificazione finanziaria, la gestione degli investimenti e le strategie di finanziamento. Consulenza tecnologica e digitale: Si occupano di affrontare le sfide e le opportunità legate alla trasformazione digitale delle aziende, inclusa l’implementazione di nuove tecnologie, il miglioramento dei sistemi informativi, lo sviluppo di strategie di e-commerce e la sicurezza informatica. Consulenza in risorse umane e gestione del personale: Aiutano le aziende a reclutare, formare e gestire il personale in modo efficiente, sviluppando strategie di talent management, progettando programmi di sviluppo delle competenze e migliorando la cultura aziendale. Consulenza in fusione e acquisizione: Offrono servizi di consulenza per operazioni di fusione, acquisizione e sviluppo di partnership strategiche, inclusi analisi di mercato, valutazione di società target e supporto nelle negoziazioni. Consulenza in sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa: Aiutano le aziende a sviluppare politiche e strategie per affrontare le sfide legate alla sostenibilità ambientale, sociale ed economica e per adottare pratiche di responsabilità sociale d’impresa.

I dati si riferiscono al: 2019-2020

Fonti: Vault, Management Consulted