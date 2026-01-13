In grado di svolgere compiti autonomamente, come analizzare problemi, formulare strategie e agire senza intervento umano, gli agenti AI sono oggi centrali nelle attività quotidiane dei consulenti.

McKinsey sta ridefinendo la propria forza lavoro integrando circa 25.000 agenti AI su un totale di 60.000 “dipendenti”. Il CEO Bob Sternfels ha spiegato che l’obiettivo è affiancare ogni impiegato umano – circa 40.000 persone – con almeno un assistente AI, nella prospettiva di rendere l’azienda pienamente abilitata all’uso dell’AI.

Gli agenti AI, progettati per svolgere attività in autonomia, possono analizzare problemi, formulare strategie e compiere azioni senza un intervento umano costante. Per questo stanno diventando sempre più centrali nelle attività quotidiane dei consulenti. A guidare l’iniziativa è QuantumBlack, la divisione AI di McKinsey composta da circa 1.700 esperti, che contribuirebbe ormai fino al 40% del lavoro svolto dalla società.

La trasformazione non riguarda solo le modalità operative, ma investe anche il modello di business. McKinsey si sta spostando dal servizio di consulenza tradizionale verso progetti trasformativi di lungo periodo, basati su obiettivi condivisi con i clienti e su una logica di co-creazione del valore.

Cambia, di conseguenza, anche il profilo ideale del consulente: si cercano figure ibride, capaci di unire le competenze classiche della consulenza a un mindset più ingegneristico e tecnologico. La formazione interna punta a sviluppare professionisti in grado di collaborare in modo efficace con l’AI e di governarne l’uso nei progetti.

McKinsey: Licenziati 5mila dipendenti negli ultimi 18 mesi

Nel 2025 il colosso della consulenza ha tagliato oltre il 10% della propria forza lavoro negli ultimi 18 mesi: circa 5mila dipendenti su una base complessiva di 45mila È la più drastica ristrutturazione nei quasi cento anni di storia della società.

Il management ha giustificato la scelta come parte di un più ampio processo di trasformazione digitale e riorganizzazione interna, anche per far fronte a pesanti controversie legali.

Quanto sta accadendo in McKinsey riflette un trend più ampio nel settore: anche attori come Boston Consulting Group e PwC stanno investendo in team dedicati alla progettazione di strumenti AI personalizzati per i clienti.

