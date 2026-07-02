Maxi multa a Google: la Corte di Giustizia Ue conferma la sanzione da 4,1 miliardi

(Adnkronos) – Multa record per Google. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, il massimo organo giudiziario dell’Ue, ha infatti la sanzione da 4,1 miliardi di euro (4,7 miliardi di dollari) inflitta per abuso della posizione dominante del motore di ricerca Google Search nell’ambito del sistema operativo Android.

I giudici della corte con sede a Lussemburgo hanno respinto un ricorso presentato dal gigante tecnologico statunitense e dalla sua società madre Alphabet, ponendo fine a una lunga saga legale. La Commissione Europea, che agisce come autorità antitrust dell’Ue, aveva imposto la multa record a Google già nel 2018, dopodiché il caso era passato attraverso tutte le istanze legali disponibili.

Secondo la Commissione, Google aveva illegalmente rafforzato la sua dominanza offrendo Google Search ai produttori di telefoni cellulari solo come pacchetto insieme ad altre app di Google, pagandoli per preinstallare Google Search come unica app di ricerca e ostacolando lo sviluppo di app concorrenti.

La multa rappresenta una delle più severe sanzioni mai comminate a un’azienda tecnologica e conferma l’impegno dell’Ue nel contrastare le pratiche anticoncorrenziali nel settore digitale. La decisione della Corte di Giustizia Europea è destinata a avere importanti ripercussioni sul mercato dei servizi online e sulla strategia commerciale delle grandi aziende tecnologiche.

La questione sollevata è relativa alla condotta tenuta da Google nei confronti dei produttori di dispositivi mobili e allo sfruttamento della posizione dominante detenuta sul mercato grazie al suo sistema operativo Android.

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