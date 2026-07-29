»
»
Maxi incendio a Creta, morti due vigili del fuoco: bruciati vivi nell’auto intrappolati nelle fiamme

Maxi incendio a Creta, morti due vigili del fuoco: bruciati vivi nell’auto intrappolati nelle fiamme

di |
Maxi incendio a Creta, morti due vigili del fuoco: bruciati vivi nell’auto intrappolati nelle fiamme Adnkronos

(Adnkronos) –
Due vigili del fuoco sono morti in un incendio che ha colpito la zona a sud di Rethymno, nel nord dell’isola di Creta, in Grecia. Lo riferiscono le autorità locali spiegando che i due sono rimasti intrappolati nel loro veicolo tra le fiamme, nei pressi di Sachtouria, in circostanze ancora da chiarire. L’incendio viene alimentato da forti venti e vede in campo 125 vigili del fuoco. 

“È una giornata estremamente difficile per i vigili del fuoco”, si legge in un comunicato, affermando che in due “hanno perso la vita eroicamente nell’adempimento del proprio dovere, cercando di proteggere la vita e i beni dei cittadini, nonché l’ambiente naturale”. 

E’ stata ordinata l’evacuazione per i villaggi di Triopetra, Aghios Georgios, Aghios Pavlos, Sakhtouria, Melabes e Krya Vryssi. 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: Esteri

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche