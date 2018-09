Principal Advisor,

Irion

Mauro Tuvo è Principal Advisor di Irion, software house italiana specializzata nell’Enterprise Data Management.

Dopo la laurea in Scienze dell’informazione e alcune esperienze nello sviluppo di sistemi operativi e di automazione industriale, Tuvo segue i primi progetti italiani di realizzazione di sistemi di data warehouse e business intelligence, prima come responsabile in un’azienda chimica, poi come consulente e manager presso società di system integration. Nel 1990 viene nominato Chairman del Circle of Professional Data Warehouse, il network globale della società di consulenza Origin (successivamente Atos).

Inizia poi, da fine anni ‘90, a occuparsi di processi operativi, aspetti organizzativi e sociali legati alla gestione delle informazioni, collaborando con multinazionali chimiche, farmaceutiche, manifatturiere, gruppi bancari e assicurativi. In questo ambito segue le fasi di progettazione, insediamento e avvio di sistemi organizzativi e di processi di data management, data quality e data governance. Nel 2005 progetta, gestendone nel tempo l’evoluzione, una metodologia di information quality/governance – ad oggi applicata in più di 130 interventi presso banche ed assicurazioni.

Autore di testi, articoli e pubblicazioni su tematiche relative alla gestione dei dati, Tuvo ha svolto attività di docenza in master e corsi di specializzazione presso le università di Padova, Pavia e Verona. Partecipa in qualità di relatore a convegni e seminari, e dal 2011 è membro dell’Osservatorio Information Governance di ABI Lab.